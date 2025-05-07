Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen Hindistan'a gitti! Peş peşe paylaştı

Türkiye'nin tescilli güzellerinin taçlarını taktığı Miss Turkey 2024 yarışmasının birincisi İdil Bilgen oldu.

Koç Ünversitesi Tıp Fakültesi mezunu İdil Bilgen, Miss World'de Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanıyor.

Tescilli güzel, 7-31 Mayıs arasında düzenlenecek olan Miss World yarışması için Hindistan'a gitti.

Uçaktan iner inmez verdiği pozları takipçileriyle paylaşan Bilgen, "Türk Başkonsolosu, sevgili eşi ve Alman Başkonsolosunun sevgili eşi Dr. Didem Fabig tarafından çok sıcak ve nazik bir misafirperverlikle karşılandım. Hindistan'daki yolculuğum için ne güzel ve unutulmaz bir başlangıç" dedi.

İdil Bilgen, sözlerine "Miss Türkiye olarak seyahatlerim sırasında bana gösterdikleri nezaket ve destek için minnettarım. Birkaç saat içinde Haydarabad'a varmak için sabırsızlanıyorum" diye devam etti.