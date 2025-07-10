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Miss Turkey güzeli Şevval Şahin file elbisesini belinde bıraktı! Peş peşe bikinili pozlar...

2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Şimdilerde Bodrum Cennet Koyu'nda sevgilisi Burak Ateş'in teknesinde tatil yapan Şahin'den peş peşe iddialı pozlar geldi. Ünlü ismin karelerine kısa sürede beğeni yağdı.

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin file elbisesini belinde bıraktı! Peş peşe bikinili pozlar...
Öznur Yaslı İkier

2018 Miss Turkey güzeli Şevval Şahin sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündem oluyor.

Ünlü model şimdi de yeni sevgilisi Burak Ateş ile Bodrum Cennet Koyu'nda tatilin tadını çıkarıyor.

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin file elbisesini belinde bıraktı! Peş peşe bikinili pozlar... 1

Lüks teknede denizin ve güneşin keyfini süren Şevval Şahin'den peş peşe iddialı pozlar geldi.

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin file elbisesini belinde bıraktı! Peş peşe bikinili pozlar... 2

Renkli fileden plaj elbisesini belinde bırakan Şahin, siyah çiçek desenli bikinisiyle beğeni topladı.

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin file elbisesini belinde bıraktı! Peş peşe bikinili pozlar... 3

Şevval Şahin'in elinde çantasıyla verdiği pozlar kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin file elbisesini belinde bıraktı! Peş peşe bikinili pozlar... 4

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Şevval Şahin Miss Turkey
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