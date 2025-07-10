Miss Turkey güzeli Şevval Şahin file elbisesini belinde bıraktı! Peş peşe bikinili pozlar...

2018 Miss Turkey güzeli Şevval Şahin sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündem oluyor.
Ünlü model şimdi de yeni sevgilisi Burak Ateş ile Bodrum Cennet Koyu'nda tatilin tadını çıkarıyor.
Lüks teknede denizin ve güneşin keyfini süren Şevval Şahin'den peş peşe iddialı pozlar geldi.
Renkli fileden plaj elbisesini belinde bırakan Şahin, siyah çiçek desenli bikinisiyle beğeni topladı.
Şevval Şahin'in elinde çantasıyla verdiği pozlar kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
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