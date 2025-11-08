Miss Turkey güzeli Şevval Şahin fit kalma sırrını verdi! Haftada 3 gün...

Özel hayatı, lüks yaşantısı ve iddialı sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettirmeyi başaran Miss Turkey güzeli Şevval Şahin şimdi de fit kalmanın sırrını vererek gündeme geldi.

Fit görüntüsünü spora borçlu olduğunu söyleyen Şevval Şahin, hayatı boyunca hiç diyet yapmadığını açıkladı.

Şevval Şahin, ayrıca kısa bir süre önce binicilik eğitimi almaya başladığını söyledi. İlk kez ata binen Şahin "Gerçekten çok zor bir spormuş. İnsanın bacakları ağrıyor" dedi.

'AZAR AZAR YİYİYORUM'

Daha önce neler yediğini de açıklayan Şahin; 'Çok iyi beslendiğimi söyleyemem, istediğimi yiyorum. Hamburger, lahmacun ve kebap yerim tabii ki ama porsiyonlarım büyük değil. Azar azar yiyorum.' demişti.