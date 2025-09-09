MAGAZİN

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin'in annesini görenler inanamadı! 'Güzellik genetikmiş'

2018 yılında Türkiye Güzeli seçilen Şevval Şahin şimdilerde özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Her adımı adeta olay olan ünlü isim bu defa annesiyle dikkat çekti. Şevval Şahin'in annesini görenler gözlerine inanamadı.

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin'in annesini görenler inanamadı! 'Güzellik genetikmiş'
Öznur Yaslı İkier

Özel hayatı, lüks yaşantısı ve iddialı sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettirmeyi başaran Miss Turkey güzeli Şevval Şahin şimdi de annesiyle gündem oldu.

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin in annesini görenler inanamadı! Güzellik genetikmiş 1

YORUM YAĞDI

Şevval Şahin'in annesi güzelliğiyle sosyal medyayı salladı. Şahin'in annesini görenler; 'güzellik genetikmiş', 'ablası gibi', 'annesi kızından güzelmiş' şeklinde yorumlar yaptılar.

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin in annesini görenler inanamadı! Güzellik genetikmiş 2

Miss Turkey güzeli Şahin, 1 yıldır iş insanı Burak Ateş ile yaşadığı aşkla adından söz ettiriyor.

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin in annesini görenler inanamadı! Güzellik genetikmiş 3

Ünlü isim son olarak sevgilisinin kendisine tahsis ettiği özel koruma ve şoförlü araçla görüntülenmiş ve aracın camındaki 'resmi hizmete mahsustur' yazılı kart dikkat çekmişti.

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin in annesini görenler inanamadı! Güzellik genetikmiş 4

ŞEVVAL ŞAHİN KİMDİR?

Şevval Şahin, 13 Eylül 1999 tarihinde İstanbul'da doğmuş bir Türk model ve sosyal medya fenomenidir. Aslen Sivaslı bir baba ve Azerbaycan kökenli bir annenin kızıdır.

Anahtar Kelimeler:
Şevval Şahin Miss Turkey
