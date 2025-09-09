Miss Turkey güzeli Şevval Şahin'in annesini görenler inanamadı! 'Güzellik genetikmiş'

Özel hayatı, lüks yaşantısı ve iddialı sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettirmeyi başaran Miss Turkey güzeli Şevval Şahin şimdi de annesiyle gündem oldu.

YORUM YAĞDI

Şevval Şahin'in annesi güzelliğiyle sosyal medyayı salladı. Şahin'in annesini görenler; 'güzellik genetikmiş', 'ablası gibi', 'annesi kızından güzelmiş' şeklinde yorumlar yaptılar.

Miss Turkey güzeli Şahin, 1 yıldır iş insanı Burak Ateş ile yaşadığı aşkla adından söz ettiriyor.

Ünlü isim son olarak sevgilisinin kendisine tahsis ettiği özel koruma ve şoförlü araçla görüntülenmiş ve aracın camındaki 'resmi hizmete mahsustur' yazılı kart dikkat çekmişti.

ŞEVVAL ŞAHİN KİMDİR?

Şevval Şahin, 13 Eylül 1999 tarihinde İstanbul'da doğmuş bir Türk model ve sosyal medya fenomenidir. Aslen Sivaslı bir baba ve Azerbaycan kökenli bir annenin kızıdır.