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Müge Anlı Ece Gürel'in kaybolmasına anlam veremedi! "Akla yatkın olmayan çok şey var"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
07.03.2025 13:48
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Ece Gürel'in kaybolmasına dair günlerdir yayın yapan Müge Anlı gelen acı haberin ardından da bu konuda açıklamalar yaptı. Müge Anlı yaşananlara anlam veremeyerek "Ne yaşandı da yola çıkamadı?" dedi.

Müge Anlı Ece Gürel'in kaybolmasına anlam veremedi! "Akla yatkın olmayan çok şey var"

Belgrad Ormanı'nda kaybolan ve dört gün sonra sağ bulunan peyzaj mimarı Ece Gürel tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kağıthane semtindeki evinden 2 Mart Pazar günü gezmek için Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan 36 yaşındaki Gürel için yapılan çalışmaların 2. gününde
cep telefonu, mont ve bazı eşyalarına ulaşılmıştı.

Gelen acı haberin ardından Müge Anlı da konuya dair açıklamalar yaptı. Ünlü televizyoncu konuya dair detayları aktararak "Bir yerde kapatıldıysa sonra kaçtıysa yürüdü diyeceğim ama neden oraya yürüsün. Bu kıza yapılan bir şey mi var bilemiyorum. Adli Tıp Kurumu'ndan rapor çıkarsa gözümüz orada" dedi.

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"BİR ŞEY OLMUŞ" DİYEREK ANLATTI

Yaşananlar anlam veremeyen Anlı "Donarak ölmedi ki, su da var kar var. Sussuz kalmış olamaz kar vardı karı yiyerek susuzluğunu giderebilir. Kız zaten orman fakültesini bitirmiş yenecek otu bilir. Biz de aç kalsak çimen yeriz. Yani bir şey olmuş" dedi.

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Müge Anlı devamında ise şu ifadeleri kullandı:

"Yürümese bu kadar süre donmadan kalamazdı. Ne yaşandı da yola çıkamadı ne yaşandı da yürüme yoluna gidemedi. Bu kadar arama çalışmaları varken nasıl hamle yapamadı? Yani Belgrad Ormanı'nı bilenler benle aynı duyguyu yaşıyordur. Burada bir şekilde yaşam alanına çıkma yolun var. Ben halen daha bir anlam veremedim bu yaşananlara..."

Müge Anlı "Akla yatkın olmayan çok şey var" diyerek "Bir şey oldu yani o bir şey Adli Tıp'tan gelecek raporla belli olacak" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Müge Anlı Belgrad ormanı
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