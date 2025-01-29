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  4. Müge Anlı'ya laf soktuğu iddia edilmişti! Esra Erol gündem olan ödül konuşmasına açıklık getirdi

Müge Anlı'ya laf soktuğu iddia edilmişti! Esra Erol gündem olan ödül konuşmasına açıklık getirdi

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
29.01.2025 18:04
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Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Gündüz Kuşağı Ödülü'ne layık görülen Esra Erol, törende yaptığı konuşmayla Müge Anlı'ya laf soktuğu iddia edilmişti. Haftalar sonra ünlü sunucu o sözlerine açıklık getirdi.

Müge Anlı'ya laf soktuğu iddia edilmişti! Esra Erol gündem olan ödül konuşmasına açıklık getirdi

Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde iki rakip isim de ödül aldı. 'Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sunucusu Müge Anlı, 'Meslekte 35'inci yıl Özel Ödülü'nü alırken aynı kanaldaki rakibi Esra Erol ise 'En İyi Gündüz Kuşağı Programı' ödülünü almıştı.

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Müge Anlı, törende "Geçtiğimiz yıllarda bu yarıştan çekildiğimi açıklamıştım. Bunun çok çeşitli sebepleri var ama nedenlerinden biri de; aralarında Çağla Şıkel'in de bulunduğu değerli dostlarımın 'Müge farklı bir iş yapıyor, aynı kategoride yarışınca ödül alma şansımız olmuyor' şeklindeki açıklamalarıydı." sözleriyle ödül konuşması yapmıştı.

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Esra Erol ise “Kadınların birbirini desteklediği bir dünya her zaman çok güzel olacak." açıklaması yapınca Müge Anlı'ya laf attığı iddia edilmişti.

AÇIKLAMA GELDİ!

Esra Erol, haftalar sonra Candaş Tolga Işık'ın programında ödül konuşmasıyla ilgili açıklama yaptı. kendisine ödülü takdim eden Bergüzar Korel ve tüm kadınlara dostluğuna atıfta bulunduğunu dile getirdi. Bergüzar Korel ve Sema Ergenekon ile birbirlerini her konuda desteklediğini söyleyen Esra Erol, "Ödül konuşmamda kimseye laf sokmadım. Bergüzar Korel ve tüm kadınlarla dostluğuma atıfta bulundum.İnsanlar olumsuz yorumlara daha çok ilgi gösteriyor." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Esra Erol Müge Anlı
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