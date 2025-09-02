MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Müge Anlı'yı daha ikinci günde çıldırttılar! Dolandırıcı sevgilisi yayına bağlanınca kötü oldu

Müge Anlı ile Tatlı Sert sezona hızlı başladı. Bir kadın, öğretim üyesi olduğu sevgilisinin, kendisini 500 bin TL dolandırdığını ve darp ettiğini anlattı. Müge Anlı telefondaki kişiyle ve stüdyodaki iddia sahibiyle uğraşmakta zorlandı. Anlı en sonunda ise patladı.

Müge Anlı'yı daha ikinci günde çıldırttılar! Dolandırıcı sevgilisi yayına bağlanınca kötü oldu

Müge Anlı ile Tatlı Sert, 1 Eylül Pazartesi günü yeni sezona başladı. Programın ikinci gününde Müge Anlı'yı çıldırttılar. Serap Dinç adlı bir kadın sevgilisi hakkında iddialarda bulundu.

Kendisine öğretim üyesi olduğunu söyleyen sevgilisi tarafından 500 bin TL dolandırıldığını iddia eden Serap Dinç, bahsi geçen kişinin evli ve 4 çocuk babası olduğunu söyledi. Telefonla yayına bağlanan başka kadınlar da aynı kişi tarafından dolandırıldığını iddia etti.

Telefonla iddiaları yanıtlamak için yayına bağlanan adam Müge Anlı'yı çıldırttı. Anlı bir yandan stüdyoda ayılıp bayılan Serap Dinç ile bir yandan da telefonda olan kişilerle uğraşırken zorlandı.

Müge Anlı yı daha ikinci günde çıldırttılar! Dolandırıcı sevgilisi yayına bağlanınca kötü oldu 1

Anlı suçlanan adama bağırarak "Beyefendi çocukları katıştırmadan konuşun! Sizin bu sitede ne işiniz. Hanımefendiyi de bağlamışlar yayına, hanımefendi?" dedi.

O sırada Serap Dinç'i fark eden Müge Anlı "Hayatım sen böyle ölücek misin kalıcak mısın beni de tedirgin ediyorsun" diyerek sitem etti.

Müge Anlı yı daha ikinci günde çıldırttılar! Dolandırıcı sevgilisi yayına bağlanınca kötü oldu 2

Serap Dinç ise düzelerek "Hayır iyiyim sonuna kadar buradayım" diyerek bağırdı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çıplak olduğu sahnelerle gündeme geldi! Taciz itirafıÇıplak olduğu sahnelerle gündeme geldi! Taciz itirafı
"Geriye kaldı 1 milyon TL" deyip ödediği vergiyi paylaştı! "Tek seferde çekmedi""Geriye kaldı 1 milyon TL" deyip ödediği vergiyi paylaştı! "Tek seferde çekmedi"

Anahtar Kelimeler:
Müge Anlı Müge Anlı ile Tatlı Sert
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İlkay Gündoğan, Galatasaray'için yola çıktı! Geliş saati...

İlkay Gündoğan, Galatasaray'için yola çıktı! Geliş saati...

Anlaşma sağlandı! F.Bahçe'nin yıldızı Cengiz Ünder ezeli rakibe gidiyor

Anlaşma sağlandı! F.Bahçe'nin yıldızı Cengiz Ünder ezeli rakibe gidiyor

Hakan Çalhanoğlu'ndan G.Saray'a tepkili gönderme!

Hakan Çalhanoğlu'ndan G.Saray'a tepkili gönderme!

Dünyanın en zengin isimleri belli oldu

Dünyanın en zengin isimleri belli oldu

Dünya devi şirkette 'gizli aşk' nedeniyle CEO görevinden alındı!

Dünya devi şirkette 'gizli aşk' nedeniyle CEO görevinden alındı!

Evlilik yıl dönümü cehenneme döndü!

Evlilik yıl dönümü cehenneme döndü!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.