Müge Anlı'yı daha ikinci günde çıldırttılar! Dolandırıcı sevgilisi yayına bağlanınca kötü oldu

Müge Anlı ile Tatlı Sert, 1 Eylül Pazartesi günü yeni sezona başladı. Programın ikinci gününde Müge Anlı'yı çıldırttılar. Serap Dinç adlı bir kadın sevgilisi hakkında iddialarda bulundu.

Kendisine öğretim üyesi olduğunu söyleyen sevgilisi tarafından 500 bin TL dolandırıldığını iddia eden Serap Dinç, bahsi geçen kişinin evli ve 4 çocuk babası olduğunu söyledi. Telefonla yayına bağlanan başka kadınlar da aynı kişi tarafından dolandırıldığını iddia etti.

Telefonla iddiaları yanıtlamak için yayına bağlanan adam Müge Anlı'yı çıldırttı. Anlı bir yandan stüdyoda ayılıp bayılan Serap Dinç ile bir yandan da telefonda olan kişilerle uğraşırken zorlandı.

Anlı suçlanan adama bağırarak "Beyefendi çocukları katıştırmadan konuşun! Sizin bu sitede ne işiniz. Hanımefendiyi de bağlamışlar yayına, hanımefendi?" dedi.

O sırada Serap Dinç'i fark eden Müge Anlı "Hayatım sen böyle ölücek misin kalıcak mısın beni de tedirgin ediyorsun" diyerek sitem etti.

Serap Dinç ise düzelerek "Hayır iyiyim sonuna kadar buradayım" diyerek bağırdı.