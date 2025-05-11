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Müjde Ar çok kızdı! Muhabirlere sert çıktı: “Niye çekiyorsun, üstüme niye çullanıyorsun? Terbiyesizlik"

Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Müjde Ar bir alışveriş merkezinde aniden karşısına çıkan muhabirleri görünce korktu. Kısa süreli bir şok yaşayan Ar, muhabirlere çok sert çıktı, ortam gerildi.

Müjde Ar çok kızdı! Muhabirlere sert çıktı: “Niye çekiyorsun, üstüme niye çullanıyorsun? Terbiyesizlik"
Kubra Akalın

Yeşilçam’ın efsane oyuncularından Müjde Ar, bir AVM’de kendisini görüntüleyen muhabirlere sert çıktı. Aniden karşısına çıkan muhabirlerden korkarn Ar “Niye çekiyorsun başkasıyla konuşurken? O benim özel hayatım ve mahremiyetim" diyerek tepki gösterdi.

Kameraları görmediğini ve korktuğunu belirten Müjde Ar, muhabirleri üstüne çullanmakla suçladı, “Terbiyesizlik” diyerek kızdı.

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Muhabirlerle tartışan usta oyuncu sinirlerine hakim olamadı ve “Niye çekiyorsun, üstüme niye çullanıyorsun? Terbiyesizlik. Ben görmedim mikrofonu, korktum ya… Sen niye çekiyorsun? Cevap ver! Başkasıyla konuşurken o benim özel hayatım ve mahremiyetim, senin öyle bir işin yok." dedi.

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"ŞİKAYET EDECEĞİM BEN BUNLARI"

Bir muhabirin “Beyaz TV’de çalışıyorum” yanıtı üzerine ise Müjde Ar; "Beyaz TV’de mi çalışıyorsun, ha belli nerede çalıştığın. Olmaz… Dört kişi birden etrafımı… Hırlı mıdır, hırsız mıdır, bıçak mı, tabanca mı çıkaracak; korkuyorum. Şikayet edeceğim ben bunları yönetime. Korktum, dört tane simsiyah, hepsi sakallı" diyerek sert çıktı.

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Ardından başka bir muhabir, Ar’ı sakinleştirdi ve “Yıllardır seni görmüyorum, çok özledim” diyerek sarıldı.

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Müjde Ar
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