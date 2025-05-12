Müjde Ar tatil cennetinde yaşıyordu! Bıkıp, terk etti: "Geçen sene inşaat çukuruna düştük"

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden olan Müjde Ar son olarak bir muhabirle yaşadığı gerilimle gündeme gelmişti. Müjde Ar Magazinburada muhabirine samimi açıklamalarda bulundu.

Daha önce Bodrum'da gündüz plaj konserleri, akşam ise canlı müzik konserlerinin yarattığı gürültü kirliliği sorununu dile getiren ve bu durum için mücadele eden Müjde Ar Bodrum'u terk etti. İstanbul'da bir süredir yaşayan efsane isim geçtiğimiz günlerde büyük bir kaza geçirmişti.

Ar açıklamasında "Ben çok uğraşıyorum onlarla" diyerek "Ben Bodrum'a gitmiyorum artık" dedi.

Sanatçı Müjde Ar devamında şunları söyledi:

"Bodrum yaşanılır olmaktan çıktı! Geçen sene inşaat çukuruna düştük o gün bugündür belim sakat! Daha önemli bir şey söyleyeyim saygı denilen şey sıfırlandı! Bu gidişat iyi gidişat değil."

Müjde Ar'ın son haline de sosyal medyada yorum yağdı. Müjde Ar'ı görenler "Yaşlandıkça daha güzelleşmiş sıfır makyaj yüzünde", "Cildi çok güzel" dedi.