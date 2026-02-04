Mükremin Gezgin pijamalı ev terlikli şekilde adliyeye getirildi! İlk görüntü

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin, gözaltına alınmıştı.

Burak Doğan'ın haberine göre, Mükremin Gezgin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı doğrultusunda adliyeye getirildi. Adliyeye getirilen Gezgin, gözaltına alındıktan sonra ilk kez görüntülendi.

DAHA ÖNCE EV HAPSİ CEZASI ALMIŞTI

Geçtiğimiz yıl, küçük çocukların yer aldığı bir videoda kullandığı ifadeler nedeniyle de Mükremin Gezgin hakkında soruşturma açılmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma sonucunda "müstehcenlik" suçundan ev hapsi cezasına çarptırılmıştı.

Aynı soruşturma kapsamında, Mükremin Gezgin ile birlikte fenomen Arya Bektaş da 2 Şubat'ta gözaltına alınmıştı. Daha önce ise, soruşturma kapsamında gözaltına alınan fenomen Mika Can Raun tutuklanmıştı.