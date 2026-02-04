MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Mükremin Gezgin pijamalı ev terlikli şekilde adliyeye getirildi! İlk görüntü

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mükremin Gezgin'den ilk görüntü geldi. Gezgin, adliyeye getirildi.

Mükremin Gezgin pijamalı ev terlikli şekilde adliyeye getirildi! İlk görüntü
Öznur Yaslı İkier

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin, gözaltına alınmıştı.

Burak Doğan'ın haberine göre, Mükremin Gezgin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı doğrultusunda adliyeye getirildi. Adliyeye getirilen Gezgin, gözaltına alındıktan sonra ilk kez görüntülendi.

Mükremin Gezgin pijamalı ev terlikli şekilde adliyeye getirildi! İlk görüntü 1

DAHA ÖNCE EV HAPSİ CEZASI ALMIŞTI

Geçtiğimiz yıl, küçük çocukların yer aldığı bir videoda kullandığı ifadeler nedeniyle de Mükremin Gezgin hakkında soruşturma açılmıştı.

Mükremin Gezgin pijamalı ev terlikli şekilde adliyeye getirildi! İlk görüntü 2

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma sonucunda "müstehcenlik" suçundan ev hapsi cezasına çarptırılmıştı.

Aynı soruşturma kapsamında, Mükremin Gezgin ile birlikte fenomen Arya Bektaş da 2 Şubat'ta gözaltına alınmıştı. Daha önce ise, soruşturma kapsamında gözaltına alınan fenomen Mika Can Raun tutuklanmıştı.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenomen dizi eleştirildi! "Gidişat çok kötü..."Fenomen dizi eleştirildi! "Gidişat çok kötü..."
Bir anda zayıflamaya başladı! Sebebi korkuttu: Kafeini bıraktıBir anda zayıflamaya başladı! Sebebi korkuttu: Kafeini bıraktı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Mükremin Gezgin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya gözaltına alındı

Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya gözaltına alındı

Üzerine kayıtlı 3 araba çıktı, yeni açıklama yaptı

Üzerine kayıtlı 3 araba çıktı, yeni açıklama yaptı

N'Golo Kante resmen Fenerbahçe'de! Youssef En-Nesyri ile yollar ayrıldı

N'Golo Kante resmen Fenerbahçe'de! Youssef En-Nesyri ile yollar ayrıldı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! 6 ismin testi pozitif çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! 6 ismin testi pozitif çıktı

Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım! Sivas ve Karaman'a kurulacak

Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım! Sivas ve Karaman'a kurulacak

Altın geri döndü: O seviye tekrar aşıldı! 2008'den bu yana ilk

Altın geri döndü: O seviye tekrar aşıldı! 2008'den bu yana ilk

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.