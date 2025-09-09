MAGAZİN

Murat Dalkılıç güzel oyuncuyla yakalandı! Aşk belgelendi yaş farkı olay oldu

Aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen ünlü popçu Murat Dalkılıç güzel oyuncu Özgü Kaya ile yakalandı. Bir mekan çıkışı görüntülenen ikilinin 4 aydır birlikte olduğu öğrenildi. Dalkılıç ile Kaya'nın arasındaki yaş farkı da dikkat çekti.

Öznur Yaslı İkier

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü popçu Murat Dalkılıç 2017 yılında Merve Boluğur ile boşanmıştı.

Daha sonra Hande Erçel ile aşk yaşamaya başlayan ve evlenmeleri beklenirken 2020'de üç yıllık ilişkisini biten Dalkılıç, oyuncu Sitare Akbaş ile sevgili olmuştu.

Akbaş ile yaklaşık sekiz ayın ardından geçtiğimiz sene yollarını ayıran şarkıcı, Çağla Boz ile kısa bir süre birliktelik yaşamıştı.

Aşk defteri epey kabarık olan Murat Dalkılıç daha sonra Edda Dora ile sevgili olmuştu. Ancak bu ilişkide de aradığını bulamayan şarkıcı güzel oyuncu Özgü Kaya ile el ele görüntülendi.

YAŞ FARKI DİKKAT ÇEKTİ

Aşkları belgelenen ünlü çiftin 4 aydır birlikte olduğu öğrenildi. İkili arasında 12 yaş fark olması da dikkat çekti.

Dalkılıç ilişki hakkındaki soruları cevaplamadı ve 'Bir ara uzun uzun konuşuruz' diyerek mekandan ayrıldı.

