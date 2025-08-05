Murat Yıldırım ve Cemre Baysel aynı dizide! Kanal D'de yayınlanacak

Murat Yıldırım Kanal D ile anlaşma sağladı. Son olarak Ebru Şahin ile başrolünü paylaştığı Gizli Bahçe dizisi ile ekrana gelen oyuncunun dizisi tutmamıştı.

6'nci bölümde ekran macerasını noktalamak zorunda kalan dizinin ardından Murat Yıldırım "Bu kadarı ilk defa! Bazen de iyidir. Çok sebebi var, hikâyeyi doğru anlatamamışız. Dizinin eskort hikayesi olduğunu düşündüler ama aslında öyle değildi" demiş ve "İzleyen herkese teşekkür ediyorum, kusur bizdeyse özür dilerim" ifadelerini kullanmıştı.

Murat Yıldırım'ın yeni sezonda Kanal D ile anlaştı. Yıldırım'a Leyla dizisiyle adından söz ettiren Cemre Baysel eşlik edecek. Baysel dizisi final yapar yapmaz yeni anlaşma yaparak dikkat çekti.

Murat Yıldırım’ın Serhat’a hayat verdiği dizide onunla yolları beklenmedik bir şekilde kesişen Zeynep’i Cemre Baysel canlandıracak.

Baysel ismi açıklanır açıklanmaz sosyal medyada geniş yankı buldu. Yönetmenliğini Deniz Can Çelik’in, senaristliğini Yelda Eroğlu’nun üstlendiği yapımın adı ise henüz açıklanmadı.