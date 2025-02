Turabi yeni şarkısıyla sosyal medyanın diline düştü! 'Bunu başka kimse yapamazdı'

Survivor yarışmasından iki kez şampiyonlukla ayrılan Turabi Çamkıran, ABD'de yayımlanan The Challenge adlı yarışmanın 33. sezonu olan The Challenge: War of the Worlds'e katılmış ve yine şampiyon olmuştu.

Yarışmalardan büyük ödüller kazanan Turabi'nin California eyaletindeki yatırımları küle döndü. California’daki büyük yangında evi ve arabasını kaybeden Turabi 'Tüm servetimi kaybettim. Sıfırdan başlayacağız.' açıklamasını yapmıştı.

Survivor Turabi şimdi de yeni bir şarkı çıkardı. 'İnanılmaz patladı bu parça. Dünyanın en popüler Tv şovlarından teklifler yağıyor menajere.' diyen Turabi'nin şarkısı sosyal medyanın diline düştü.

SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ

Ünlü ismin şarkısını dinleyenler 'Bunu başka kimse yapamazdı', 'Gülmekten öldüm', 'Dinlediğim en korkunç parça', 'İngilizce türkü resmen', 'Bir sen kalmıştın şarkı çıkarmayan' gibi yorumlar yaptılar.