MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Turabi yeni şarkısıyla sosyal medyanın diline düştü! 'Bunu başka kimse yapamazdı'

Turabi yeni şarkısıyla sosyal medyanın diline düştü! 'Bunu başka kimse yapamazdı'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor şampiyonluğu ile adını geniş kitlelere duyuran Turabi Çamkıran ABD’nin California eyaletindeki büyük yangından etkilenen isimlerden biri olmuştu. Evini, arabasını ve tüm servetini kaybettiğini açıklayan Turabi 'Sıfırdan başlayacağız' açıklamasını yapmıştı. Survivor Turabi şimdi de yeni şarkı çıkardı. Ünlü isim bu şarkısıyla sosyal medyanın diline düştü.

Turabi yeni şarkısıyla sosyal medyanın diline düştü! 'Bunu başka kimse yapamazdı'

Survivor yarışmasından iki kez şampiyonlukla ayrılan Turabi Çamkıran, ABD'de yayımlanan The Challenge adlı yarışmanın 33. sezonu olan The Challenge: War of the Worlds'e katılmış ve yine şampiyon olmuştu.

Yarışmalardan büyük ödüller kazanan Turabi'nin California eyaletindeki yatırımları küle döndü. California’daki büyük yangında evi ve arabasını kaybeden Turabi 'Tüm servetimi kaybettim. Sıfırdan başlayacağız.' açıklamasını yapmıştı.

0 turabi

Survivor Turabi şimdi de yeni bir şarkı çıkardı. 'İnanılmaz patladı bu parça. Dünyanın en popüler Tv şovlarından teklifler yağıyor menajere.' diyen Turabi'nin şarkısı sosyal medyanın diline düştü.

turabi 1

SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ

Ünlü ismin şarkısını dinleyenler 'Bunu başka kimse yapamazdı', 'Gülmekten öldüm', 'Dinlediğim en korkunç parça', 'İngilizce türkü resmen', 'Bir sen kalmıştın şarkı çıkarmayan' gibi yorumlar yaptılar.

turabi 2

Anahtar Kelimeler:
survivor Turabi Çamkıran turabi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
delikanlı turabi
Los Angeles taki mallarının sigortası yok muydu Turabi..? Allah verdiklerini böyle 3 günde elinden alır. Bu para bitmez deme, demekki bitermiş. Allah'a şükret, önlemini al, helalinden kazan, helalinden harca..!
Ada Konseyinde İsminin arkasına yazdığım mesaj: Güzelliğine güvenme 1 sivilce yeter, Zenginliğine güvenme 1 kıvılcım yeter. (Bu arada sigorta şirketleri her ne hikmetse yangından 1 hafta önce sözleşmeleri iptal etmiş)
En Çok Okunan Haberler
Ege Denizi'ndeki depremlerin ardından okulların tatil edilmesini istedi! Kapalı alanlarda ve kalabalıklarda durmayın uyarısı yapıldı

Ege Denizi'ndeki depremlerin ardından okulların tatil edilmesini istedi! Kapalı alanlarda ve kalabalıklarda durmayın uyarısı yapıldı

Enkaz altında 260 saat! Asrın felaketinde nasıl hayatta kaldığını anlattı...

Enkaz altında 260 saat! Asrın felaketinde nasıl hayatta kaldığını anlattı...

Galatasaray'dan sağ beke dünya yıldızı! Gelirse sağ taraf ondan sorulacak...

Galatasaray'dan sağ beke dünya yıldızı! Gelirse sağ taraf ondan sorulacak...

Mevduatta o oran değişti! 100 bin TL'de...

Mevduatta o oran değişti! 100 bin TL'de...

Hamile kadın 'stresten doğuracağım' diyerek minibüsten indi! Araç men edildi, sürücünün çalışma ruhsatı askıya alındı

Hamile kadın 'stresten doğuracağım' diyerek minibüsten indi! Araç men edildi, sürücünün çalışma ruhsatı askıya alındı

Otomobillerini hatırlatıp "İyi kazanıyor musun?" diye açık açık sordu

Otomobillerini hatırlatıp "İyi kazanıyor musun?" diye açık açık sordu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

En kaliteli montları, ayakkabıları yarı fiyatına alma şansı burada!

En kaliteli montları, ayakkabıları yarı fiyatına alma şansı burada!

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Tommy Hilfiger yeni sezonda sepette %30 indirim başladı

Tommy Hilfiger yeni sezonda sepette %30 indirim başladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.