Nagihan Karadere Survivor kazançlarını açıkladı: "Ev ve araba kazandım" diyerek sıraladı

Survivor’ın en iddialı yarışmacılarından Nagihan Karadere, katıldığı programda yarışmadan elde ettiği kazançları ve ödülleri ilk kez açıkladı. Bölüm başı ücret aldığını söyleyen Karadere, Survivor’dan ev ve araba kazandığını da anlattı.

Nagihan Karadere Survivor kazançlarını açıkladı: "Ev ve araba kazandım" diyerek sıraladı
Kubra Akalın

Televizyonun en popüler yapımlarından biri olan Survivor'a katılan yarışmacıların kazançları da sık sık merak ediliyor.

Geçtiğimiz günlerde "2021 sezonunda bir şey kazanmadım. All Star sezonu ise gerçekten çok zordu. Ama herkesin para için gittiğini düşünmüyorum" diyen Aleyna Kalaycıoğlu'ndan sonra yarışmanın en iddialı isimlerden Nagihan Karadere de kazançlarına dair konuştu.

Nagihan Karadere Survivor kazançlarını açıkladı: "Ev ve araba kazandım" diyerek sıraladı 1

Survivor denilince akla gelen isimlerden biri olan ve her sezon yarışmada olup olmayacağı merak edilen Nagihan Karadere, katıldığı programda 'Yarışmadan kaç para kazandın?' sorusuna açık açık yanıt verdi.

"BÖLÜM BAŞI ALIYORUZ" DEYİP SIRALADI

Survivor Nagihan Karadere, Esra Sönmezer'in 'Survivor'dan iyi para kazanabildin mi?' sorusuna şu yanıtı verdi:

Nagihan Karadere Survivor kazançlarını açıkladı: "Ev ve araba kazandım" diyerek sıraladı 2

''Çok kazandım, güzel kazandım. Rakam vermeyeyim ama güzel kazandım. Bölüm başı alıyoruz. Ödüller de alıyoruz. Ben mesela ev kazandım, araba kazandım Survivor'dan. İstanbul'da Sancaktepe'de iyi bir marka reklam olmasın şimdi. Murat Ceylan'la ortak kazanmıştık, haklarımızı birbirine sattık.

Nagihan Karadere Survivor kazançlarını açıkladı: "Ev ve araba kazandım" diyerek sıraladı 3

Ben Murat Ceylan'a sattım. Araba kazandım, ev kazandım. Arabayı sattım. Boşanma sürecindeydim, ayrılıyordum. O araba da benim için çok büyüktü. Benim kullanabileceğim bir araba değildi, sattım. Evime ayırdığım için evime harcadım.'' yanıtını verdi.

Anahtar Kelimeler:
survivor Nagihan Karadere
