MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Nazlı Sabancı kızı Arzu Alara'nın odasını gösterdi! Yalıdaki oyun odası gündem oldu

İş insanı Hacı Sabancı ile evli olan Nazlı Sabancı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık dikkat çekiyor. Nazlı Sabancı bu defa 2 yaşındaki kızı Arzu Alara'nın odasını gösterdi. Yalıdaki çocuk odası kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Nazlı Sabancı kızı Arzu Alara'nın odasını gösterdi! Yalıdaki oyun odası gündem oldu
Öznur Yaslı İkier

2021 yılında Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı çifti sessiz sedasız dünyaevine girmişti. Sabancı çifti 2 yıl önce ilk kez anne baba olma heyecanını yaşadı.

Nazlı Sabancı kızı Arzu Alara nın odasını gösterdi! Yalıdaki oyun odası gündem oldu 1

Çift, dünyaya gelen kızlarına 'Arzu Alara' adını verdi. Arzu Alara'nın ikinci yaş günü için geçtiğimiz günlerde yalıda bir organizasyon düzenlendi.

Nazlı Sabancı kızı Arzu Alara nın odasını gösterdi! Yalıdaki oyun odası gündem oldu 2

Nazlı Sabancı'nın yayınladığı doğum günü kareleri beğeni toplarken şimdi de yalıdaki oyun odası sosyal medyayı salladı.

Nazlı Sabancı kızı Arzu Alara nın odasını gösterdi! Yalıdaki oyun odası gündem oldu 3

Adeta bir masal evi gibi görünen oyun odası çok beğenildi.

Nazlı Sabancı kızı Arzu Alara nın odasını gösterdi! Yalıdaki oyun odası gündem oldu 4

YORUM YAĞDI

Arzu Alara'nın oyun odası için sosyal medyada; 'harika görünüyor', 'masal gibi', 'bayıldım', 'çok güzel olmuş', 'kesinlikle rüya gibi' şeklinde yorumlar yapıldı.

Nazlı Sabancı kızı Arzu Alara nın odasını gösterdi! Yalıdaki oyun odası gündem oldu 5

Nazlı Sabancı kızı Arzu Alara nın odasını gösterdi! Yalıdaki oyun odası gündem oldu 6

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlü rapçiye konser sonrası silahlı saldırı! Hastaneye kaldırıldıÜnlü rapçiye konser sonrası silahlı saldırı! Hastaneye kaldırıldı
Metin Şentürk kardeşi için dua istemişti! Acı haber geldiMetin Şentürk kardeşi için dua istemişti! Acı haber geldi

Anahtar Kelimeler:
Hacı Sabancı nazlı sabancı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Üniversitede çaycı olarak işe başladı! Genel sekreter oldu

Üniversitede çaycı olarak işe başladı! Genel sekreter oldu

Boş sandalyelerin sebebini Fenerbahçe maçına bağladı

Boş sandalyelerin sebebini Fenerbahçe maçına bağladı

Metin Şentürk kardeşi için dua istemişti! Acı haber geldi

Metin Şentürk kardeşi için dua istemişti! Acı haber geldi

Barış Alper krizi büyüdükçe büyüyor! ''Sözünüzü tutun''...

Barış Alper krizi büyüdükçe büyüyor! ''Sözünüzü tutun''...

Zengezur Koridoru'nda tarihi adım!

Zengezur Koridoru'nda tarihi adım!

Ünlü rapçiye konser sonrası silahlı saldırı! Hastaneye kaldırıldı

Ünlü rapçiye konser sonrası silahlı saldırı! Hastaneye kaldırıldı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.