Nazlı Sabancı kızı Arzu Alara'nın odasını gösterdi! Yalıdaki oyun odası gündem oldu

2021 yılında Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı çifti sessiz sedasız dünyaevine girmişti. Sabancı çifti 2 yıl önce ilk kez anne baba olma heyecanını yaşadı.

Çift, dünyaya gelen kızlarına 'Arzu Alara' adını verdi. Arzu Alara'nın ikinci yaş günü için geçtiğimiz günlerde yalıda bir organizasyon düzenlendi.

Nazlı Sabancı'nın yayınladığı doğum günü kareleri beğeni toplarken şimdi de yalıdaki oyun odası sosyal medyayı salladı.

Adeta bir masal evi gibi görünen oyun odası çok beğenildi.

YORUM YAĞDI

Arzu Alara'nın oyun odası için sosyal medyada; 'harika görünüyor', 'masal gibi', 'bayıldım', 'çok güzel olmuş', 'kesinlikle rüya gibi' şeklinde yorumlar yapıldı.