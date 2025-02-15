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Nihal Candan Esra Ezmeci'ye konuk oldu! Evlilik hayatını hiç çekinmeden anlattı! 'Devlete haber verdik'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
15.02.2025 13:51
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Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından haklarında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Candan kardeşlerden Nihal Candan cezaevinde 37 kiloya kadar düşmüş ve sağlık sorunları sebebiyle tahliye edilmişti. Cezaevinden çıktıktan sonra paylaşımlarıyla dikkat çeken Nihal Candan şimdi de Esra Ezmeci'ye konuk oldu.

Nihal Candan Esra Ezmeci'ye konuk oldu! Evlilik hayatını hiç çekinmeden anlattı! 'Devlete haber verdik'

Katıldıkları moda programı ile tanıdığımız Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşler kasım ayında dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Candan kardeşlerden öncelikli olarak Nihal Candan yemek yeme bozukluğu rahatsızlığını gerekçe göstererek tahliye edilmişti. Kardeşi Bahar Candan'ın tahliyesi ise ablasından birkaç hafta sonra gerçekleşmişti.

Cezaevinden çıktıktan sonra sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Nihal Candan şimdi de Klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci'ye konuk oldu.

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EVLİLİK HAYATINI AÇIK AÇIK ANLATTI

Candan, Ezmeci'nin sorularını açık açık yanıtladı. Ezmeci 'Cezaevinden çıktıktan sonra neden ayrılık kararı verdiniz?' diye sordu.

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Candan 'Valla orayı ben de bilmiyorum. İnsanların başına bir şeyler gelebiliyor. Başımıza geldi çektik. Kız kardeşimle çektim. İnanılmaz ani bir şeylerdi. Sonrasında çıktığımda bir şeyler değişmişti. Gönül işi yani öyle olması gerekiyor' yanıtını verdi.

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Ezmeci; 'Peki, şimdi ben kadın erkek ilişkilerini de hep merak ederim. Sizin zor döneminizde yanınızda olmadı mı?' diyerek sordu. Candan; 'Bir süre görüştük sonrasında görüşmedik' dedi.

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Ezmeci; 'Evde bir arada aile kavramı olarak yaşayabildiniz mi?' diye sordu. Candan; 'Zaten aynı evde yaşadığım sevgilimle yaşadığım için öyle bir durum değil hani devlete haber verdik. Biz aynı evde yaşıyoruz.' şeklinde yanıt verdi.

Anahtar Kelimeler:
Esra Ezmeci Nihal Candan
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