Nihal Candan’ın babası aylar sonra ilk kez konuştu! Bahar'ı ve küçük kızı Su'yu anlattı! 'Yatılı okula verdim'

Nihal Candan’ın babası Prof. Dr. Hakan Candan aylar sonra Kanal D ekranlarında yayınlanan “Neler Oluyor Hayatta” programının konuğu oldu.

İlk kez bir canlı yayına katılan baba Candan, kızlarına karşı süreçte ilgisiz olduğu iddiasıyla suçlanmış ama babanın aslında üzüntüden iki kez kalp krizi geçirdiği ortaya çıkmıştı.

Hakan Candan; “Çocuklarım çok efendi çocuklardı ama şöhretin etkisiyle değiştiler. Benim o yarışma programına katıldıklarından haberim olmadı. Olsa kesinlikle izin vermez ve müdahale ederdim. Ama sözleşmeler çoktan imzalanmıştı. Anneleri çocuklarına benim gibi karşı çıkamıyor ve daha çok onlara ‘Evet’ diyordu.

Ben o yayınları izleyince dehşete kapılıyordum, reyting uğruna korkunç bir mizansen yapılıyordu. Bana dedikleri ‘Realite şov’ ama bu benim içime sinmiyordu. Resmen bir şiddet vardı orada. O yarışma hayatımıza girene kadar normal bir aileydik. Ben çocuklarımı tanıyamaz hale geldim. İzlemedim o programları, sosyal medyadan uzak kaldım ve oradan çocuklarım nedeniyle bana rahatsız edici mesajlar geliyordu.

Çocuklarım aslında beni dinlemek istiyordu ama içlerinde bulundukları sistem onları akıntıya sürüklüyordu. Ben onları oradan çıkaramadım. Ben Konya’da yaşıyor ve Karaman Üniversitesi’nde görev yapıyorum ama buna rağmen çocuklarımı korumak adına İstanbul’a taşındım. Derslerimin olmadığı günler sürekli İstanbul’a geldim, amacım onları bu rahatsız edici durumdan kurtarmaktı. Annelerinden ayrılma sebebim de çocuklar konusundaki fikir ayrılıklarımızdı. Bu esnek tutumu bizim kopmamıza neden oldu.” diye konuştu.

“KONUŞMALARI BİLE ÖYLE DEĞİLDİ, DEĞİŞTİ”

Süreçte birçok konuya itiraz ettiğini, eşiyle de büyük fikir ayrılıkları yaşadıklarını söyleyen baba sözlerini şöyle sürdürdü:

“Nihal ile Bahar çok farklı karakterlerdi. Nihal çok nazik, insanlara karşı daha kibar ve duyarlı; Bahar ise daha sert, katı ve bildiğini okuyan bir karakterdi. Konuşma tarzı, tavırlar, mimikler o programla değişti. Asla böyle değillerdi. O ekranların büyüsü Bahar’ın kimliği dışında yeni bir kimlik oluşturmasına neden oldu. Hiç böyle değildi. Gerçek kimliğini kaybetti. O konuşma tarzı beni bile şaşırttı. Gerçek ses tonu bile o değildi.

Bahar’ın yaşadığı travma sonrası bir tedaviye ihtiyacı olduğunu düşündüm ve doktorlara götürerek destek de aldırdım. İstanbul’da ev tuttum. Sürekli geliyordum onları görmek için ama işim nedeniyle Karaman’da yaşıyorum ve her zaman yanlarında olamıyorum. Ama artık her gün Bahar ile hiç tarzım olmamasına rağmen bir saat görüntülü konuşma yapıyorum. Çünkü ablasını kaybetmesi onu çok etkiledi. Ailede en çok etkilenen o oldu. En küçük kızım Su onlardan etkilenmesin diye onu yatılı okula verdim. Bahar’ın yanında garip, kışkırtıcı tipler var ve onlardan uzaklaşamıyor.”

SERUMDA ŞEKER VAR DİYE REDDETTİ

“Bu sanal gerçek dediğimiz olay Nihal’in ölümünü tetikledi. Nihal, ölümün eşiğinde olduğunu bile kabullenmedi. Doktorların sözlerine rağmen ‘Ben iyiyim’ dedi. Serumda şeker var diye onu bile engelledi, istemedi. Tedaviye bir türlü ikna olmadı. Vasi atamak istedik o süreçte ama Nihal ısrarlarımız ve yalvarmalarımızla tedaviyi kabul etti. Vasi atanamadı. Ama iliği kurumuştu. Vücudunda hiçbir şey kalmamıştı. Kaslar zaten komple erimişti. Eşiyle de zaten boşanma sürecindeydi bundan da etkilendi. Nihal’in cezaevine gitme nedeni dolandırıcılık iddiasıydı.

Eşi sonuçta iş insanı muhtemelen işinde kayıplar yaşamamak adına kızımdan uzaklaştı. Nihal de bu durumdan çok etkilendi. İki kızım da hukuk okudu. Nihal zaten avukat olmuştu. Nihal’i bu noktalara getiren şey bence cezaevine böyle bir suçlama ile girmiş olması. Sonuçta yüz kızartıcı bir suç ve gerçekten böyle bir şey yapmadığı için çok hayattan koptu.

Düşünün kimseden haksız yere bir kuruş almış, kazanç sağlamış değiller. 5,5 ay haksız yere cezaevinde yattı ve Nihal bunu kabullenemedi. Haksızlık olarak gördü hep. Cezaevinde yakalandı zaten anoreksiyaya. Ben hastanede onu gördüğümde artık konuşamayacak durumdaydı.”