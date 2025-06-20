Nihal Candan'ın kalbi durdu! Nihan Candan öldü mü, yaşıyor mu?

Sosyal medya fenomeni ve televizyon yüzü olarak tanınan Nihal Candan, son dönemde sağlık durumu ile gündemden düşmüyor. Peki, Nihal Candan öldü mü, yaşıyor mu? İşte merak edilen sorunun yanıtı ve son dakika gelişmeleri…

Nihal Candan ve kardeşi Bahar Candan, Kasım 2023’te "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Cezaevindeyken ciddi sağlık sorunları yaşayan Nihal Candan’a Anoreksiya Nervoza teşhisi konuldu ve tahliye edildi. Hızla kilo kaybeden ve 23 kiloya kadar düşen Candan tedaviyi reddediyor.

Modacı Pınar Kerimoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Nihal’in kalbi durmuş. Kalp masajı yapılıyor. Şu anda annesiyle konuştuk.” dedi. Bu açıklama sonrası “Nihal Candan hayatını kaybetti mi?” sorusu sosyal medyada merak edildi.

24 SAAT KRİTİK

Endişe dolu dakikalardan sonra Pınar Kerimoğlu, bir paylaşım daha yaparak şu gelişmeyi aktardı:

“Kalbi çalıştırmışlar, şimdi Umut (annesi) ile konuştum. 24 saat kritik.”