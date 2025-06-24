Nihal Candan'ın kardeşi Su canlı yayında Mehmet Faruk Çiçek'i suçladı! Mesajları ifşa edip 'Bu nasıl zihniyet' dedi

Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programında da hayatını kaybeden Nihal Candan konuşuldu. Programa telefonla bağlanan Nihal Candan'ın küçük kardeşi Zeynep Su Candan ağlayarak Faruk Çiçek'e öfke kustu.

Nihal Candan'ın eşi Mehmet Faruk Çiçek'in ablasına attığı mesajları gördüğünü ifade eden Zeynep Su Candan canlı yayında hıçkıra hıçkıra ağladı. Ağlamaktan konuşmayan genç kız "Benim ablam bu dünyada hiç değer görmedi" dedi.

Sinirlerine hakim olamayan Su Candan "Mehmet Faruk Çiçek! O adamdan nefret ediyorum öyle mesajları var ki görmeniz lazım ablama neler yazmış! ablama 'baldız baldan tatlıdır' yazmış... Ablam telefonlarını açmıyordu ablamı kandırdı ablamın ruhuyla uğraştı nafaka vermemek için bin bir türlü takla attı..." dedi.

"BU NASIL ZİHNİYET"

Zaman zaman konuşmakta zorlanan Nihal Candan'ın küçük kardeşi "Cezaevindeyken üçüncü gününde koltukların üstünde alkollü partiler verdi, kızlarla videoları var elimizde bu insanlık mı ya? Benim ablama niye bunu yaptı?" ifadelerini kullandı.

17 yaşındaki Su Candan ablası öldükten sonra telefonuna baktıklarını söyleyerek "Öldükten sonra telefonunu aldık gördük ne yazmış biliyor musunuz sen cevap vermezsen baldız baldan tatlıdır nasıl olsa onlara yazarım demiş! Bu nasıl bir zihniyettir ben daha çocuğum! Ablama bunu nasıl yazar?" diyerek isyan etti.

Esra Ezmeci de "Sana ulaşamazsam kardeşinle birlikte olurum ne demek bu nasıl bir mesajdır" diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.