Nihat Kahveci'ye mahkemeden büyük şok! WhatsApp mesajları dosyaya girdi! Şiddet tehdit, hakaret... Çocuklarıyla görüşme yasağı

Türk futboluna damga vuran isimlerden biri olan Nihat Kahveci, Pınar Kaşgören ile 2003 yılında nikah masasına oturmuştu. Bu evlilikten 2 çocukları olan çift, 2014 yılında anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı.

Boşanmanın ardından çocukların velayetleri anne Pınar Kaşgören'de kalmış, Nihat Kahveci ise eski eşine aylık 20 bin, iki çocuğuna da 30 bin TL olmak üzere aylık toplam 50 bin nafaka ve iki çocuk için bin 200 Avro eğitim ücreti ödemeyi kabul etmişti.

Yıllar sonra eski eşler arasında ipler yeniden gerildi. Pınar Kaşgören, avukatı aracılığıyla Bakırköy Aile Mahkemesi'ne başvurarak eski eşi Nihat Kahveci hakkında uzaklaştırma kararı çıkartılmasını istedi.

"PSİKOLOJİK ŞİDDET" SUÇLAMASI

Mahkemeye sunulan dilekçede, baba Nihat Kahveci'nin çocuklara sistematik olarak psikolojik şiddet uyguladığı, hakaret, aşağılama ve ağır küfürler içeren ifadelerle çocukların pedagojik gelişimine zarar verdiği belirtildi.

Dilekçede yer verilen WhatsApp mesajlarında baba tarafından çocuklara yönelik olarak "Salaksın, yalancı, Allah seni çarpacak, annen kılıklı yalancı, cehenneme gidersin, paracı evlat" gibi ifadelerin kullanıldığına dikkat çekildi. Bu ifadelerin çocukların kişilik gelişimini olumsuz etkilediği, psikolojik ve pedagojik açıdan ciddi zararlara neden olduğu vurgulandı.

Mahkemeye sunulan dilekçede, çocukların artık babalarıyla görüşmek istemediği, kendilerini onun yanında güvende hissetmedikleri ve fiziki şiddete uğrama korkusu yaşadıkları belirtildi. Bu nedenle mevcut durumun çocukların ruhsal gelişiminde derin yaralar açtığı ifade edildi. Nihat Kahveci'nin çocukları Z.S.K. ve E.K.'nin bulunduğu ortamlardan uzaklaştırılması, yakınlarına yaklaştırılmaması ve hiçbir iletişim kanalını kullanarak Pınar Kaşgören'i rahatsız etmemesi istendi.

MAHKEME KARAR VERDİ

Bakırköy 2. Aile Mahkemesi, Pınar Kaşgören'in dilekçesi hakkında yapılan değerlendirme sonucunda baba Nihat Kahveci'nin çocuklarına yönelik şiddet tehdit, hakaret ve aşağılayıcı söz ve davranışlarda bulunduğunun anlaşılması nedeniyle çocukların bulunduğu konut, okul ve iş yeri gibi yerlere 500 metreden fazla yaklaşmamasına yönelik karar verdi.

Ayrıca mahkeme, ünlü futbolcunun çocuklarının yakınlarına ve kişisel alanlarına yaklaşmaması, eşyalarına zarar vermemesi, her türlü iletişim aracıyla çocuklarla temas kurmaması ve iki ay süreyle bu tedbirlerin geçerli olması şeklinde hüküm kurdu.

KARARA UYULMAZSA HAPİS CEZASI GÜNDEMDE

Sabah Gazetesi'nden Seda Nur Günaydın'ın haberine göre, mahkeme ayrıca, bu tedbirlere uyulmaması halinde ihlal edilen her bir eylem için zorlama hapsi uygulanabileceğini de belirtti. Baba Nihat Kahveci'ye kararın kolluk kuvvetleri aracılığıyla bizzat tebliğ edilmesi kararlaştırıldı.