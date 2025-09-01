MAGAZİN

Nilperi Şahinkaya annesini toprağa verdi! Kerem Bürsin, Cem Yılmaz, Seda Bakan... Herkes oradaydı

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, kanser nedeniyle vefat eden annesi Meltem Vural'ı son yolculuğuna uğurladı. Şahinkaya'yı zor gününde meslektaşları yalnız bırakmadı.

Öznur Yaslı İkier

Son olarak Kral Kaybederse dizisinde rol alan Nilperi Şahinkaya, anne acısıyla sarsıldı. Ünlü oyuncu, uzun süredir kanserle mücadele eden annesi Meltem Vural'ın hastalığa yenik düştüğünü şu sözlerle duyurdu:

"Benim neşeli, içi içine sığmayan minik kelebeğim. Sensiz nasıl yapacağım, hayat nasıl anlam bulacak bilmiyorum. Sen benim her şeyimsin. Çok şükür ki senin kızın olarak geldim. Hayatta en şanslı olduğum konu hep sen oldun. Seni canımdan çok seviyorum anneciğim."

Şahinkaya, annesi Meltem Vural'ı bugün son yolculuğuna uğurladı. Nilperi Şahinkaya'yı acı gününde meslektaşları yalnız bırakmadı.

ÜNLÜ İSİMLER KATILDI

Cenaze törenine; Seda Bakan, Bige Önal, Cem Yılmaz, Halit Ergenç, Şükran Ovalı, Uraz Kaygılaroğlu, Caner Erkin, Fırat Çelik, Yıldız Çağrı Atiksoy-Berk Oktay çifti ve Merve Dizdar gibi isimler kaldı.

Eski sevgilisi Emre Yusufi de Şahinkaya'yı acı gününde yalnız bırakmadı.

Şahinkaya'nın annesi Meltem Vural'ın cenazesi, Levent Afet Yolal Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

