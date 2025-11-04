MAGAZİN

Nilperi Şahinkaya aradığı aşkı sonunda buldu! Ünlü yönetmenle...

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya ile heykeltıraş Emre Yusufi'nin 2019'da başlayan ilişkisi Aralık 2024'te sona ermişti. Şahinkaya gönlünü bu defa yönetmen Baturalp Bekar'a kaptırdı.

Öznur Yaslı İkier

İlk oyunculuk deneyimini okul yıllarında 'Deniz Yıldızı' (2009-2010) ile yaşayan Nilperi Şahinkaya, beş yıldır birlikte olduğu heykeltıraş sevgilisi Emre Yusufi'den Aralık 2024'te ayrılmıştı.

Şahinkaya "Biz iyi ayrılmaya karar verdik. Yavaş yavaş, kademeli kademeli ayrılmaya ve kopmaya... Yani küsmeden, kızmadan, sarılarak ayrılmak... Bu şekilde olmuyor deyip, iki tarafın da kabullendiği bir ayrılık türü..." demişti.

YENİ AŞKA YELKEN AÇTI

Nilperi Şahinkaya, yeni bir aşka yelken açtı. Yönetmen sevgilisi Baturalp Bekar ile önceki akşam Bebek'te bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Nilperi Şahinkaya aradığı aşkı sonunda buldu! Ünlü yönetmenle... 2

Nilperi Şahinkaya ile Baturalp Bekar, birlikteliklerini sosyal medyaya da taşıdı. İkili, aynı karede yer aldıkları fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.

