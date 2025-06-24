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Nilperi Şahinkaya, Fırat Çelik, Şebnem Bozoklu… Gelin Takımı 2 film setinde başroller birbirine girdi bardaklar havada uçuştu! Ünlü oyuncu sessizliğini bozdu

Geçtiğimiz günlerde Nilperi Şahinkaya ile Fırat Çelik'in kavga ettiği, o sırada Şahinkaya'yı sakinleştirmek isteyen Şebnem Bozoklu'nun sandalyeden düştüğü ileri sürülmüştü. Film setinde yaşanan bu olaylar büyük ses getirdi. Şebnem Bozoklu iddialar karşısında sessizliğini bozdu.

Nilperi Şahinkaya, Fırat Çelik, Şebnem Bozoklu… Gelin Takımı 2 film setinde başroller birbirine girdi bardaklar havada uçuştu! Ünlü oyuncu sessizliğini bozdu
Öznur Yaslı İkier

Başrollerini; Şebnem Bozoklu, Nilperi Şahinkaya, Seda Bakan, Ecem Erkek, Mehmet Günsür, Fırat Çelik, Ali Yoğurtçuoğlu, Doğan Bayraktar ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun paylaştığı 'Gelin Takımı 2'nin çekimleri, Ege bölgesinde devam ediyor.

Romantik komedi türündeki filmin setinde, iki oyuncunun kavga ettiği iddiası magazin manşetlerinde yer aldı.

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İddiaya göre; Nilperi Şahinkaya ile Fırat Çelik arasında kavga çıktı, o sırada yaşanan arbedede Şebnem Bozoklu sandalyeden düştü.

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Habertürk'te yer alan iddiaya göre; o gece oyuncuların bulunduğu masada Nilperi Şahinkaya ile Fırat Çelik arasında küçük çaplı bir tartışma yaşandı. Ancak iddia edildiği gibi arbede söz konusu değil. Ertesi sabah Şahinkaya ve Çelik yeniden bir araya gelerek aralarındaki sorunu çözdü.

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Anahtar Kelimeler:
Fırat Çelik Nilperi Şahinkaya Şebnem Bozoklu
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