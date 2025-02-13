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Nilsu Berfin Aktaş 'Aşk Sadece Bir An' filminin galasına damga vurdu! Saçı, makyajı ve tarzı çok beğenildi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
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Şimdilerde Now Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar projesinde 'Ayşe' karakterine hayat veren güzel oyuncu Nilsu Berfin Aktaş aynı zamanda sinemaya da adım attı. Ünlü isim rapçi Çakal ile başrolünü paylaştığı 'Aşk Sadece Bir An' filmiyle izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Nilsu Berfin Aktaş gala tarzıyla çok beğenildi.

Nilsu Berfin Aktaş 'Aşk Sadece Bir An' filminin galasına damga vurdu! Saçı, makyajı ve tarzı çok beğenildi

Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Kalp Yarası, Gelsin Hayat Bildiği Gibi ve Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizilerinde rol alan ünlü isim Nilsu Berfin Aktaş şimdi yeni film projesiyle dikkat çekti.

Güzel oyuncu başrolünü ünlü rapçi Çakal ile paylaştığı 'Aşk Sadece Bir An' filmiyle izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde vizyona girecek olan film için dün akşam gala düzenlendi.

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Birbirinden ünlü isimlerin akın ettiği galaya Nilsu Berfin Aktaş saçı, makyajı ve iddialı tarzıyla damga vurdu.

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Geceye göğüs dekolteli elbisesiyle katılan Nilsu Berfin Aktaş bu haliyle takipçilerinden tam not aldı.

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YORUM YAĞDI

Ünlü isim galadan karelerini sosyal medya hesabında peş peşe yayınladı. Güzel oyuncuya; 'harika görünüyorsun', 'çok ama çok güzelsin', 'müthiş olmuş', 'çok başarılı' gibi yorumlar yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
Nilsu Berfin Aktaş
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