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Nilüfer'den Reha Muhtar'a duygusal veda! 'İçindeki küçük çocuğu sevdim'

Ünlü şarkıcı Nilüfer, eski hayat arkadaşı Reha Muhtar'ın vefatının ardından üzüntüsünü dile getirdi. Nilüfer'in duygusal vedası sosyal medyada gündem oldu.

Nilüfer'den Reha Muhtar'a duygusal veda! 'İçindeki küçük çocuğu sevdim'
Öznur Yaslı İkier

Gazeteci Reha Muhtar, kalp yetmezliği nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Şarkıcı Nilüfer, 2001 - 2003 yılları arasında birliktelik yaşadığı Muhtar'ın vefatının ardından üzüntüsünü dile getirdi.

Nilüfer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ayşe Nazlı'nın, Poyraz ve Mina Deniz'in babası... Türkiye'nin Reha Muhtar'ı... Ben onun içindeki kırılgan, hassas, küçük çocuğu sevdim. İki yıl önce geçirdiği ciddi rahatsızlığı süresince yeni, yepyeni bir hayat diledik onun için. Çok uğraştık ama onun o ele avuca sığmayan ruhu izin vermedi, engel oldu. Çok çok üzgünüm. Artık ruhun huzura kavuştu sevgili Reha... Elveda" ifadelerini kullandı.

Nilüfer den Reha Muhtar a duygusal veda! İçindeki küçük çocuğu sevdim 1

Reha Muhtar ile Nilüfer, kızları Ayşe Nazlı Yumlu'yu 4 aylıkken evlat edinmişti.

Nilüfer den Reha Muhtar a duygusal veda! İçindeki küçük çocuğu sevdim 2

Reha Muhtar'ın, oyuncu Deniz Uğur ile olan ilişkisinden Mina ve Poyraz adında iki çocuğu dünyaya gelmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Nilüfer Deniz Uğur Reha Muhtar
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