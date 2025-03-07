Nostalji paylaşımı olay oldu! Göksel'in gençlik haline yorum yağdı

Türk pop müziğinin sevilen sanatçılarından biri olan Göksel, özel hayatı, yeni imajı ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Şimdilerde yeni çıkan Pardon şarkısıyla geri dönen başarılı sanatçı Göksel, 1997 yılından kalma vesika fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Göksel paylaşımına, "1997 dile kolay 28 yıl" notunu düştü. Ünlü ismin bu nostaljik karesi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Ünlü isme; 'hiç değişmemiş', 'güzel yaş almış', 'her yaşı güzelmiş', 'her zaman güzelmiş' gibi yorumlar yapıldı.