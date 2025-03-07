MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Nostalji paylaşımı olay oldu! Göksel'in gençlik haline yorum yağdı

Nostalji paylaşımı olay oldu! Göksel'in gençlik haline yorum yağdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
07.03.2025 13:23
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bi Seni Konuşurum, Denize Bıraksam, Baksana Talihe ve Depresyondayım gibi dillere pelesenk olan şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Göksel şimdi de son paylaşımıyla olay oldu. Gençlik karesini yayınlayan ünlü isim yorum yağmuruna tutuldu.

Nostalji paylaşımı olay oldu! Göksel'in gençlik haline yorum yağdı

Türk pop müziğinin sevilen sanatçılarından biri olan Göksel, özel hayatı, yeni imajı ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Şimdilerde yeni çıkan Pardon şarkısıyla geri dönen başarılı sanatçı Göksel, 1997 yılından kalma vesika fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

GÖKSEL 1

Göksel paylaşımına, "1997 dile kolay 28 yıl" notunu düştü. Ünlü ismin bu nostaljik karesi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

göksel

YORUM YAĞDI

Ünlü isme; 'hiç değişmemiş', 'güzel yaş almış', 'her yaşı güzelmiş', 'her zaman güzelmiş' gibi yorumlar yapıldı.

Mynet'in Sesi
Evliliğini açık açık anlattı! Sosyal medyada gündem oldu Evliliğini açık açık anlattı! Sosyal medyada gündem oldu
Bu akşam hangi diziler var? Tv yayın akışı rehberiBu akşam hangi diziler var? Tv yayın akışı rehberi
Anahtar Kelimeler:
Göksel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu!

Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu!

İstanbul nüfusunun yarısı tehlikeyle burun buruna: "Ciddi sorun yaşayacaklar"

İstanbul nüfusunun yarısı tehlikeyle burun buruna: "Ciddi sorun yaşayacaklar"

Vatandaş bu tuzağa düşüyor!10 yıla kadar hapis cezası var

Vatandaş bu tuzağa düşüyor!10 yıla kadar hapis cezası var

Galatasaray'da Mertens depremi! Bu sefer kendisi ayrılmak istediğini yönetime bildirdi...

Galatasaray'da Mertens depremi! Bu sefer kendisi ayrılmak istediğini yönetime bildirdi...

Canlı yayında öğrendi, şaşkına döndü

Canlı yayında öğrendi, şaşkına döndü

Kirli çark, tuvalette deşifre oldu! Sahte rapor şebekesi çökertildi

Kirli çark, tuvalette deşifre oldu! Sahte rapor şebekesi çökertildi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.