Nükhet Duru'yu akrep soktu! Hastanelik oldu, konserleri erteledi

İddialı sahne tarzıyla gündemde olan Nükhet Duru'yu akrep soktu. 71 yaşındaki şarkıcı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kubra Akalın

Şarkıcı Nükhet Duru'nun sahne tarzı konuşulurken bir üzen haber geldi. Sosyal medyada transparan tarzıyla gündemde olan Nükhet Duru'yu akrep soktu.

Nükhet Duru zehirli akrep sokması sonucu apar topar İstanbul Fulya'daki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Gazeteci Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, tedavi altına alınan 71 yaşındaki şarkıcının birkaç gün dinlenmesi gerektiği ve bazı konserlerinin ertelendiği bildirildi.

HASTALIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Nükhet Duru, geçtiğimiz günlerde NumberOne Star programında genç yaşta yakalandığı MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla nasıl başa çıktığını anlattı.

Şarkıcı “MS hastalığına ağır bir krizle yakalandım. 6 ay kadar yürüyemeden yaşadım. Onu böyle huysuz bir yılan gibi düşündüm. Başını okşaya okşaya bugünlere geldik” dedi.

