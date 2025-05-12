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O Ses Türkiye 2025 şampiyonu belli oldu!

Beyazıt Öztürk, Hadise, Gökhan Özoğuz ve Melike Şahin’in jüri koltuğunda oturduğu O Ses Türkiye’de büyük finali yapıldı. Finale kalan yarışmacılar, son performanslarıyla adeta nefesleri kesti ve şampiyon belli oldu. İşte şampiyon...

O Ses Türkiye 2025 şampiyonu belli oldu!
Cansu Akalp

Türkiye’nin en sevilen ses yarışmalarından 'O Ses Türkiye'de final heyecanı yaşandı. Beyazıt Öztürk, Hadise, Gökhan Özoğuz ve Melike Şahin’in hazırladığı takımlar, haftalar süren zorlu etapların ardından sona geldi.

O SES TÜRKİYE FİNALİSTLERİ

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Gökhan'ın Takımı

Eray & Alp Gürsu
Mert Özer
Fırat Tandoğan
Ertuğrul Hayrullah

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Hadise'nin Takımı

Gözde Buldaş
Sakine Akın
Jean Sarkissyan
Oğuz Kazancık

Beyaz'ın Takımı

Eren Can Çadırcı
Nehir Gür
Funda Kayacık
Elçin Aytuna Durucan
Doğa Kılıç

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Melike'nin Takımı

Gamze Şeker
Polen Sena Yıldızoğlu
Seyit Ali Özer

SON 2'YE KALAN İSİMLER

Toplamda 16 yarışmacı arasından son ikiye kalan isimler belli oldu;

Gökhan Özoğuz'un takımından Mert ve Beyaz'ın takımından Funda son ikiye kaldı.

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2025 ŞAMPİYONU BELLİ OLDU

En fazla oyu alan O Ses Türkiye'nin şampiyonu bu sezonun birincisi Gökhan'ın takımından Mert oldu.

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Anahtar Kelimeler:
O Ses Türkiye Türkiye
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