O Ses Türkiye 2025 şampiyonu belli oldu!

Türkiye’nin en sevilen ses yarışmalarından 'O Ses Türkiye'de final heyecanı yaşandı. Beyazıt Öztürk, Hadise, Gökhan Özoğuz ve Melike Şahin’in hazırladığı takımlar, haftalar süren zorlu etapların ardından sona geldi.
Gökhan'ın Takımı
Eray & Alp Gürsu
Mert Özer
Fırat Tandoğan
Ertuğrul Hayrullah
Hadise'nin Takımı
Gözde Buldaş
Sakine Akın
Jean Sarkissyan
Oğuz Kazancık
Beyaz'ın Takımı
Eren Can Çadırcı
Nehir Gür
Funda Kayacık
Elçin Aytuna Durucan
Doğa Kılıç
Melike'nin Takımı
Gamze Şeker
Polen Sena Yıldızoğlu
Seyit Ali Özer
SON 2'YE KALAN İSİMLER
Toplamda 16 yarışmacı arasından son ikiye kalan isimler belli oldu;
Gökhan Özoğuz'un takımından Mert ve Beyaz'ın takımından Funda son ikiye kaldı.
En fazla oyu alan O Ses Türkiye'nin şampiyonu bu sezonun birincisi Gökhan'ın takımından Mert oldu.
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