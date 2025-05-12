O Ses Türkiye 2025 şampiyonu belli oldu!

Türkiye’nin en sevilen ses yarışmalarından 'O Ses Türkiye'de final heyecanı yaşandı. Beyazıt Öztürk, Hadise, Gökhan Özoğuz ve Melike Şahin’in hazırladığı takımlar, haftalar süren zorlu etapların ardından sona geldi.

O SES TÜRKİYE FİNALİSTLERİ

Gökhan'ın Takımı

Eray & Alp Gürsu

Mert Özer

Fırat Tandoğan

Ertuğrul Hayrullah

Hadise'nin Takımı

Gözde Buldaş

Sakine Akın

Jean Sarkissyan

Oğuz Kazancık

Beyaz'ın Takımı

Eren Can Çadırcı

Nehir Gür

Funda Kayacık

Elçin Aytuna Durucan

Doğa Kılıç

Melike'nin Takımı

Gamze Şeker

Polen Sena Yıldızoğlu

Seyit Ali Özer

SON 2'YE KALAN İSİMLER

Toplamda 16 yarışmacı arasından son ikiye kalan isimler belli oldu;

Gökhan Özoğuz'un takımından Mert ve Beyaz'ın takımından Funda son ikiye kaldı.

2025 ŞAMPİYONU BELLİ OLDU

En fazla oyu alan O Ses Türkiye'nin şampiyonu bu sezonun birincisi Gökhan'ın takımından Mert oldu.