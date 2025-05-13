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Oğuzhan Uğur canlı yayında Öcalan için söylenen sözleri duyunca çıldırdı: Yakalandığı andan itibaren...

Oğuzhan Uğur DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın canlı yayındaki sözlerini duyunca sinirlendi. Sosyal medyada paylaşım yapan Uğur'un Öcalan yorumu gündem oldu.

Oğuzhan Uğur canlı yayında Öcalan için söylenen sözleri duyunca çıldırdı: Yakalandığı andan itibaren...
Kubra Akalın

Terör örgütü PKK, 12 Mayıs sabahı fesih kararını açıkladı. Açıklamada, "PKK adıyla yürütülen çalışmalar sonlandırıldı" denildi. Bu açıklama Türkiye'nin gündemine otururken haber kanallarında da konuya dair analizler hız kazandı.

Habertürk'e katılan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın açıklamaları ise Oğuzhan Uğur'u çıldırttı. Tuncer Bakırhan açıklamasında "85 milyonu düşünen, onun hayrına yazan, çizen, üst düzey bilgiye sahip bir insandan bahsediyoruz" diyerek Öcalan'dan bahsetti.

Bu sözleri paylaşan Oğuzhan Uğur ise duruma tepki göstererek "Yakalandığı andan itibaren 'beni asmayın' diye ağlayan, örgütün tüm gizli silah depolarını, gizli hücrelerini harita üzerinde parmakla gösterip Türk devletine istihbarat sağlayan, ben yaşayayım da, kim ölürse ölsün korkaklığında bir mahluktur Apo" dedi.

Ekran Alıntısı

"KIBLENİZ MENFAATTİR"

Oğuzhan Uğur devamında ise şunları yazarak dikkat çekti:

"Peşinden sürüklediği onbinleri tek kalemde satmıştır. Elinde sadece askerimizin, polisimizin, öğretmenimizin, mühendisimizin, işçimizin, çiftçimizin, çocuklarımızın, bebeklerimizin değil, kuş gibi öttüğü için, kandırılıp örgüte katılan binlerce PKK’lının da kanı vardır. Apo bizim bildiğimiz gibi biri değilmiş… Öyle mi? Biz sizi de, Apo’yu da, size bu katilin güzellemesini yaptıranları da çok iyi biliyoruz, endişe etmeyin. Derdiniz yıllarca türlü acılar çektirdiğiniz Kürt toplumu değildir, zira kıbleniz menfaattir."

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Anahtar Kelimeler:
pkk Oğuzhan Uğur
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