Oğuzhan Uğur CHP il binasını paylaşıp sert çıktı: "Yıkıldıysa Cumhuriyet bilelim! Geçersizse hukuk bilelim..."

CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in CHP İl Başkanlığı'na gelmesi beklenirken polis bina ve çevresini ablukaya aldı. Çevik kuvvet ekipleri, TOMA'lar ve gözaltı araçlarının olduğu alanda zaman zaman polis müdahalesi de oluyor.

Gürsel Tekin polis eşliğinde CHP İstanbul İl Başkanlığı'na geldiği sırada da ortalık karıştı. O anlar sosyal medyada da konuşulurken Oğuzhan Uğur dayanamadı.

"ŞU REZALETİ SAVUNANLARI..."

Polisin il binası çevresinde olduğu görüntüleri paylaşan Uğur "Şu rezaleti savunanları neden ciddiye alamam biliyor musunuz?" diyerek şunları yazdı:

"Bir insanı, attığı tiviti bahane edip, hukuken hiçbir yaptırımı olamamasına rağmen hapse atıyorsanız, hukuktan bahsedemezsiniz. Ederseniz ciddiye alamam. Anayasaya göre serbest kalması gereken insanları tutsak edip Anayasayı çiğnerseniz, Anayasanın öneminden bahsedemezsiniz. Ciddiye alamam. Kul hakkına girip, çalana çırpana, gasp edene, çökene “bizdendir” deyip susarsanız, dinden, imandan, ahlaktan bahsedemezsiniz. Ederseniz ciddiye alamam."

"BİZ TÜRKİYE DEĞİL MİYİZ?"

Uzun bir yazı yazan Oğuzhan Uğur devamında şunları söyledi:

"Yazılı kuralları vardır hukukun. Kafanıza göre kural ekleyemez, işinize geldiği gibi şekillendirip, adına “adalet” diyemezsiniz. Derseniz ciddiye alamam. Ardına saklandığınız tüm değerleri çıkarlarınız uğruna yok etmek üzeresiniz. Şeffaf duvarlar ardında, gizleniyoruz zannettiniz. Yanlışsınız! Elbette yanlışınıza “yanlış” diyeni susturur, sindirir, hapsedebilirsiniz! Ancak dünün tarihini nasıl değiştiremediyseniz, yarının kitaplarına da “haklı” geçmeyeceksiniz. Kendi yazdığınız kitaplara elbette geçersiniz, ama ciddiye alamam. Sokakta dayak yiyen gençler, hakkını arayan ablalar, abiler, kardeşler, 70 yaşında ekmek derdine düşmüş dedeler, neneler! Halk işte. Değil derseniz, ciddiye alamam. Her şey Türkiye için diyorsunuz. Biz Türkiye değil miyiz? Milletin refahı için diyorsunuz, biz millet değil miyiz? “Öyleyiz” derseniz, ciddiye alamam. Yıkıldıysa Cumhuriyet bilelim. Geçersizse hukuk bilelim. Korkulmuyorsa Allah’tan bilelim. Aksi taktirde, her birini haksızca ağzınıza alıp, kimseden susmasını bekleyemezsiniz. Beklerseniz, ciddiye alamam."