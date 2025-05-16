'Ölümüm duyulacak' dediği söylenmişti! Harika Avcı ateş püskürdü! Gerçek ortaya çıktı

Uzun yıllardır gözlerden uzak yaşayan ünlü oyuncu ve şarkıcı Harika Avcı, bir süredir maddi sıkıntılar yaşadığı ve ev kirasını ödeyemediği iddialarıyla gündeme gelmişti.

Aynı zamanda ciddi sağlık sorunları da yaşayan 65 yaşındaki Harika Avcı'yla ilgili yeni iddialar ortaya çıkmıştı. Ünlü sanatçının, "Kısa süre sonra ölümüm duyulacak. Karaciğerim bitti. Doktora da gitmiyorum. Ben ölmeyi tercih ettim. Ölüm sebebim siroz" dediği iddia edilmişti. İddianın sahibi ise Onur Akay'dı.

AÇIKLAMA YAPTI

Bu açıklama magazin gündemine bomba gibi düşerken Harika Avcı'dan konuyla ilgili yazılı bir açıklama geldi. Magazin Sortie'ye konuşan Harika Avcı, "O kadar gazeteci, haber kanalı varken ona mı açıklama yapacağım

2 ayda bir haber yapıyor. Adam hayal aleminde yaşıyor. Ben ölsem onun gibi biriyle hayatta ne röportaj yaparım ne açıklama yaparım. Ölecekmişim. İnadına yaşıyorum! Turp gibiyim hiçbir şeyim yok. Bunu da sadece sevenlerim için yazıyorum" dedi.