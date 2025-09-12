MAGAZİN

'Ölümüm duyulacak' dediği söylenmişti! Harika Avcı yıllar sonra ortaya çıktı! Son haline yorum yağdı

Uzun süredir hem maddi hem de manevi anlamda zor günler geçirdiği söylenen Harika Avcı müziğe döndü. Yıllar sonra stüdyoya giren ünlü sanatçı, “Anılar” adlı şarkıyı seslendirdi. Şarkısını yayınlayan Harika Avcı son haliyle kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

'Ölümüm duyulacak' dediği söylenmişti! Harika Avcı yıllar sonra ortaya çıktı! Son haline yorum yağdı
Öznur Yaslı İkier

Assolistlik yaptığı dönemdeki güzelliği ve şarkılarıyla büyük bir üne kavuşan ünlü şarkıcı ve sinema oyuncusu Harika Avcı son dönemde yaşadığı maddi sıkıntılar ve sağlık sorunlarıyla gündeme geliyordu.

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Harika Avcı'nın maddi sıkıntılar yaşadığı ve ev kirasını bile ödeyemediği iddiaları gündeme gelmişti.

Ölümüm duyulacak dediği söylenmişti! Harika Avcı yıllar sonra ortaya çıktı! Son haline yorum yağdı 1

Ünlü sanatçının son yaptığı açıklamalarda "Kısa süre sonra ölümüm duyulacak. Karaciğerim bitti. Doktora da gitmiyorum. Ben ölmeyi tercih ettim. Ölüm sebebim siroz" dediği iddia edilmişti. İddianın sahibi ise Onur Akay'dı.

Ölümüm duyulacak dediği söylenmişti! Harika Avcı yıllar sonra ortaya çıktı! Son haline yorum yağdı 2

Çıkan haberler nedeniyle Bakırköy 1. Aile Mahkemesi’ne başvurarak Onur Akay hakkında konuşma yasağı ve tedbir kararı aldıran Avcı, yaptığı açıklamada sağlık durumunun iyi olduğunu ve üretmeye devam ettiğini söylemişti.

Ölümüm duyulacak dediği söylenmişti! Harika Avcı yıllar sonra ortaya çıktı! Son haline yorum yağdı 3

Harika Avcı yıllar sonra müziğe dönere “Anılar” adlı şarkıyı seslendirdi. Ünlü ismin son hali kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ölümüm duyulacak dediği söylenmişti! Harika Avcı yıllar sonra ortaya çıktı! Son haline yorum yağdı 4

YORUM YAĞDI

Harika Avcı'nın son görüntülerine; 'Kraliçe güzellik görsünler', 'Sizi yeniden görmek çok güzel umarım her şey istediğiniz gibi olur', 'Sonunda efsane Harika geri döndü', 'Çok güzelsin, çok özlemişiz', 'Muhteşem kadın çok özlenmişti', 'Klonlanmış olabilir mi?' gibi yorumlar yapıldı.

Ölümüm duyulacak dediği söylenmişti! Harika Avcı yıllar sonra ortaya çıktı! Son haline yorum yağdı 5

Ölümüm duyulacak dediği söylenmişti! Harika Avcı yıllar sonra ortaya çıktı! Son haline yorum yağdı 6

Harika Avcı
