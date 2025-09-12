'Ölümüm duyulacak' dediği söylenmişti! Harika Avcı yıllar sonra ortaya çıktı! Son haline yorum yağdı

Assolistlik yaptığı dönemdeki güzelliği ve şarkılarıyla büyük bir üne kavuşan ünlü şarkıcı ve sinema oyuncusu Harika Avcı son dönemde yaşadığı maddi sıkıntılar ve sağlık sorunlarıyla gündeme geliyordu.

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Harika Avcı'nın maddi sıkıntılar yaşadığı ve ev kirasını bile ödeyemediği iddiaları gündeme gelmişti.

Ünlü sanatçının son yaptığı açıklamalarda "Kısa süre sonra ölümüm duyulacak. Karaciğerim bitti. Doktora da gitmiyorum. Ben ölmeyi tercih ettim. Ölüm sebebim siroz" dediği iddia edilmişti. İddianın sahibi ise Onur Akay'dı.

Çıkan haberler nedeniyle Bakırköy 1. Aile Mahkemesi’ne başvurarak Onur Akay hakkında konuşma yasağı ve tedbir kararı aldıran Avcı, yaptığı açıklamada sağlık durumunun iyi olduğunu ve üretmeye devam ettiğini söylemişti.

Harika Avcı yıllar sonra müziğe dönere “Anılar” adlı şarkıyı seslendirdi. Ünlü ismin son hali kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

YORUM YAĞDI

Harika Avcı'nın son görüntülerine; 'Kraliçe güzellik görsünler', 'Sizi yeniden görmek çok güzel umarım her şey istediğiniz gibi olur', 'Sonunda efsane Harika geri döndü', 'Çok güzelsin, çok özlemişiz', 'Muhteşem kadın çok özlenmişti', 'Klonlanmış olabilir mi?' gibi yorumlar yapıldı.