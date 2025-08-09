Önce kendini sonra mesleğini değiştirdi! Adanalı'nın Pınar’ı Tuğçe Özbudak'ın son hali gündem oldu! Kimse tanıyamadı

Bir dönem ekranlarda fırtınalar estiren Oktay Kaynarca, Mehmet Akif Alakurt, Selin Demiratar ve Serenay Sarıkaya'nın başrolünde yer aldığı Adanalı dizisinde Pınar karakterini canlandıran Tuğçe Özbudak son haliyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

"Hiçbir şey yaptırmasaydım da değişecektim" diyen Tuğçe Özbudak estetiklerle bambaşka birine dönüştü.

KİMSE TANIYAMADI

"Yaptırdıklarımı saklamıyorum zaten. Burnumu, dudağımı yaptırdım. Çeneme dolgu yaptırdım. Botoks yaptırdım" açıklamasında bulunan Tuğçe Özbudak'ı görenler tanımakta güçlük çekti.

Kendisini değiştirdikten sonra oyunculuğu da bırakan Tuğçe Özbudak şimdilerde gayrimenkul alım satımıyla ilgileniyor.

Tuğçe Özbudak'ın sosyal medyadaki son görüntülerine; 'kendine ne yapmış?', 'tanıyamadım', 'bambaşka biri olmuş' gibi yorumlar yapıldı.