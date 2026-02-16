MAGAZİN

Onlyfans operasyonunda adı var! Merve Taşkın'ın 8 milyonuna el mi konuldu?

Onlyfans operasyonunda hakkında yakalama kararı çıkarılan Merve Taşkın yurt dışından dönmüyor. 8 milyonuna el konulduğu iddia edilen Taşkın sosyal medyadan açıklama yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında sık sık gündeme gelen Merve Taşkın'ın da adı var.

Kısa süre önce ülkeyi terk eden Taşkın hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Taşkın’ın, Türk Ceza Kanunu’nun 227. maddesi kapsamında fuhuşa teşvik ve özendirme ile 190. maddesi kapsamında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını kolaylaştırmak suçlarından soruşturulduğu öğrenildi.

Fenomen Merve Taşkın hakkında sosyal medyada iddialar da yayıldı. Fenomenin 8 milyonunun olduğu banka hesabına el konulduğu iddia edildi.

"HESABIM KAPATILDI"

Merve Taşkın ise bu haberi paylaşarak iddiayı yalanladı ve "O bankada hesabım bile yok. Sadece H. bankasındaki hesabım kapatıldı" dedi.

Fenomenin aylık kazancı da gündeme geliyordu. Daha önceki açıklamalarında Taşkın "Ayda 100 bin dolar kazanıyorum ama niyetim daha fazla kazanmak. 100 bin dolar bana yetmiyor daha fazla kazanmak istiyorum" demişti.

Öte yandan Merve Taşkın sosyal medyada iddialara dair "Ben suçlu değilim" açıklamasında bulunmuştu.

