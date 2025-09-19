Onun için ülkeyi terk etmişti! Eski oryantal Asena sessiz sedasız boşandı!

'İbo Show' programında sergilediği dans performansıyla bir döneme damga vuran oryantal Asena, 2017'de Hasan Dere ile evlendikten sonra Almanya'ya yerleşip kariyerini bırakmıştı.

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Asena bugün boşanma haberleriyle gündeme geldi.

'Gel Konuşalım' adlı magazin programında Asena'nın 8 yıllık eşi Hasan Dere'den tek celsede boşandığı iddia edildi.

Ünlü sunucu Ece Erken boşanma haberini verdi ve 'Boşanma sebebi ise ihanet. Aldatıldığı için boşandı.' açıklamasını yaptı.