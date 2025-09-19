MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Onun için ülkeyi terk etmişti! Eski oryantal Asena sessiz sedasız boşandı!

Bir döneme danslarıyla damgasını vuran eski oryantal Asena, yıllar önce evlenip yurt dışında kendisine yeni bir hayat kurmuştu. Kariyerine veda ederek Almanya'ya yerleşen Asena sessiz sedasız boşandı. Ayrılığın nedeni de ortaya çıktı.

Onun için ülkeyi terk etmişti! Eski oryantal Asena sessiz sedasız boşandı!
Öznur Yaslı İkier

'İbo Show' programında sergilediği dans performansıyla bir döneme damga vuran oryantal Asena, 2017'de Hasan Dere ile evlendikten sonra Almanya'ya yerleşip kariyerini bırakmıştı.

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Asena bugün boşanma haberleriyle gündeme geldi.

Onun için ülkeyi terk etmişti! Eski oryantal Asena sessiz sedasız boşandı! 1

'Gel Konuşalım' adlı magazin programında Asena'nın 8 yıllık eşi Hasan Dere'den tek celsede boşandığı iddia edildi.

Onun için ülkeyi terk etmişti! Eski oryantal Asena sessiz sedasız boşandı! 2

Ünlü sunucu Ece Erken boşanma haberini verdi ve 'Boşanma sebebi ise ihanet. Aldatıldığı için boşandı.' açıklamasını yaptı.

Onun için ülkeyi terk etmişti! Eski oryantal Asena sessiz sedasız boşandı! 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARTBAT, 11 Ekim 2025’te Bonus Parkorman’da! Biletler Bubilet’te ARTBAT, 11 Ekim 2025’te Bonus Parkorman’da! Biletler Bubilet’te
FETÖ yorumu sonrası soruşturma başlatılmıştı! Karar verildiFETÖ yorumu sonrası soruşturma başlatılmıştı! Karar verildi

Anahtar Kelimeler:
asena
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.