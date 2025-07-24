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Onunla 'Evliyim' demişti! Şeyma Subaşı ve sevgilisi Marlon Teixeira ayrıldı

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin manşetlerinden hiç düşmeyen Şeyma Subaşı yine gündem oldu. Bir süredir Brezilyalı model Marlon Teixeira ile yaşadığı ilişkiyle dikkat çeken Subaşı'nın sevgilisinden ayrıldığı iddia edildi.

Onunla 'Evliyim' demişti! Şeyma Subaşı ve sevgilisi Marlon Teixeira ayrıldı
Öznur Yaslı İkier

2017 yılında Acun Ilıcalı ile nikah masasına oturan ve 2018 yılında boşanan Şeyma Subaşı 2023 yılında da Mohammed Alsaloussi ile evlenmiş ancak bu evliliği çok kısa sürmüştü.

Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Subaşı bir süredir Brezilyalı model Marlon Teixeira ile aşk yaşıyordu.

Onunla Evliyim demişti! Şeyma Subaşı ve sevgilisi Marlon Teixeira ayrıldı 1

''Ruhum evli. O kişi ile evliyim.'' diyerek aşkını anlatan Şeyma Subaşı'nın mutluluğu yine yarım kaldı.

Onunla Evliyim demişti! Şeyma Subaşı ve sevgilisi Marlon Teixeira ayrıldı 2

Şeyma Subaşı ve Marlon Teixeira, birbirlerini sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bıraktığı öğrenildi. Bu son gelişmeyle birlikte Subaşı, aşk hayatında bir kez daha hayal kırıklığına uğradı.

Onunla Evliyim demişti! Şeyma Subaşı ve sevgilisi Marlon Teixeira ayrıldı 3

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Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı
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