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Onur Büyüktopçu 16 kilo verdi! Ekranlara geri dönüyor! Merakla beklenen diziyle anlaştı

Barış Arduç ve Elçin Sangu'nun başrollerini paylaştığı bir dönemin en çok izlenen yapımlarından Kiralık Aşk dizisinde canlandırdığı 'Koray Sargın' karakteri ile adını geniş kitlelere duyuran Onur Büyüktopçu bir süredir ekranlardan uzaktı. Ünlü oyuncu fazla kilolarından kurtuldu ve yeni dizisi ile anlaşma sağladı.

Onur Büyüktopçu 16 kilo verdi! Ekranlara geri dönüyor! Merakla beklenen diziyle anlaştı
Öznur Yaslı İkier

Bir dönemin reyting rekortmeni dizisi “Kiralık Aşk” dizisinde hayat verdiği 'Koray Sargın' rolüyle fenomen haline gelen Onur Büyüktopçu, konuk oyuncu olduğu 2 proje dışında 10 yıldır herhangi bir dizi projesinde yer almamıştı.

YENİ DİZİSİ BELLİ OLDU

Onur Büyüktopçu şimdilerde 16 kilo verdi ve imaj tazeledi. Yenilenen imajıyla ekranlara dönmeye hazırlanan Büyüktopçu yeni dizisiyle anlaşma sağladı.

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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ünlü oyuncu Yusuf Pirhasan’ın yöneteceği, Ayşe Üner Kutlu’nun yazdığı “Çift Kişilik Oda” dizisinin kadrosuna dahil oldu. Büyüktopçu dizide Kamil rolüne hayat verecek.

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Nisan başında sete çıkması planlanan “Çift Kişilik Oda” dizisinin başrollerini ise Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan paylaşacak.

Merakla beklenen dizide Gözde Seda Altuner (Sevil), Seren Şirince (Begüm), Gözde Türker ise (Gamze), Serkan Tınmaz (Ferit), Hivda Zizan Alp (Melike) başlıca rolleri paylaşacak.

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Onur Büyüktopçu
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