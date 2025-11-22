Operasyonla evinden alınmıştı! Kaan Yıldırım savcılığa ifade verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 8 Ekim’de başlattığı soruşturma kapsamında, haklarında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapılan 19 kişi, ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi.

İfade işlemlerinin ardından, gerekli tahlil ve testler için Adli Tıp Kurumu'na götürülen kişilerin saç ve kan örnekleri alındı. Yapılan incelemelerde, 19 kişiden 8’inin testinin pozitif çıktığı tespit edildi.

Uyuşturucu testi pozitif çıkan oyuncu Kaan Yıldırım ise savcılığa ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi’ne gitti.