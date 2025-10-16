Operasyonla evinden alınmıştı! Meriç Aral'dan günler sonra ilk paylaşım

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ’uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak’ suçundan evinden operasyonla alınan Meriç Aral, Adli Tıp Kurumu’nda kan, idrar ve saç örnekleri alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.
İfade vermek için beklerken 'süt pompası' talebinde bulunan Meriç Aral'ın ünlülere yönelik gerçekleştirilen bu operasyonda isminin geçmesi dikkat çekmişti.
Meriç Aral'dan günler sonra ilk paylaşım geldi. Eylül ayında oğlu Güneş'i kucağına alan ünlü isim minik Güneş ile ilk paylaşımını yaptı.
Ünlü oyuncu, yayımladığı karelere; "Nazar boncuklarınız hazırsa; sondan başa Güneş'in 9 ay + 40 gün. 41 kere maşallah" ifadelerini kullandı.
