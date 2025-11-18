MAGAZİN

Operasyonla evinden alınmıştı! 'Süt pompası' talebi ses getirmişti! Meriç Aral günler sonra sessizliğini bozdu

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 ünlü isim, ifadeleri ve kan örnekleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülmüştü. Bu isimlerden biri de oyuncu Meriç Aral olmuştu. Taze anne Aral jandarmadan 'süt pompası' talebinde bulunmasıyla uzun süre gündemde kalmıştı. Ünlü isim günler sonra sessizliğini bozdu.

Öznur Yaslı İkier

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan soruşturma başlatılan ve kamuoyunca tanınan kişilere yönelik jandarma ekiplerince operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda, Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci ve Mert Yazıcıoğlu, ifadeleri ve kan örneklerinin alınması için ekiplerce İl Jandarma Komutanlığı'na götürülmüştü.

İşlemlerin ardından serbest bırakılan isimlerden biri olan oyuncu Meriç Aral, jandarmadan 'süt pompası' talebinde bulunmasıyla uzun süre gündemde kalmıştı.

'ZOR BİR GÜNDÜ'

Taze anne Meriç Aral günler sonra konuya dair sessizliğini bozdu. Bİr galada ortaya çıkan ünlü isim; “Hiç üzerime almadım zaten. Gerçekten çok zor bir gündü. Çok hızlı unutmaya çalıştım, hiç üzerime almadım… Hemen sektirdim yani.” ifadelerini kullandı.

Meriç Aral
