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Oteller, villalar, araç filosu ve daha fazlası! Serveti dudak uçuklatan İbrahim Tatlıses'ten miras yorumu! 'Tapularıma göz dikti'

Serveti, açıklamaları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü türkücü İbrahim Tatlıses geçtiğimiz günlerde yeni bir inşaat projesinin lansmanına katılmıştı. Lansmanda 'miras' sorusuna yanıt veren İbrahim Tatlıses açıklamalarıyla yine dikkat çekti.

Oteller, villalar, araç filosu ve daha fazlası! Serveti dudak uçuklatan İbrahim Tatlıses'ten miras yorumu! 'Tapularıma göz dikti'
Öznur Yaslı İkier

14 Mart 2011 tarihinde uğradığı silahlı saldırının ardından ölümden dönen ünlü türkücü İbrahim Tatlıses son dönemde kızı Dilan Çıtak ve 40 yıllık dostu Metin Cantimur ile yaşadığı sorunlarla gündemdeydi.

Uğradığı silahlı saldırı sonrası felç kalan "İmparator" lakaplı ünlü türkücü şimdi de yeni bir inşaat projesinin lansmanında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

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Otelleri, villaları, kebap salonları, Tv kanalları ve araç filosu sahibi olan Tatlıses'e mirasını nasıl pay edeceği soruldu. İbrahim Tatlıses çocuklarına bırakacağı miras hakkındaki sorulara şu yanıtı verdi:

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'ÇOCUKLAR YETMİYOR BİR DE...'

“Ferdi Tayfur’u daha mezara koymadan başladılar kavgalara. Allah bu paranın belasını versin. Çocuklar yetmiyor bir de torunlar var. Gördüğünüz gibi akli melekelerim yerinde benim. Bunların aklını alırım ve duvara çarparım.”

Geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşı Hülya Avşar'ın programına konuk olan İbrahim Tatlıses çok konuşulan açıklamalara imza atmıştı.

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'TAPULARIMA GÖZ DİKTİ'

“Yeniden hayata başlayacak olsam çocuk yapmam. Vallahi billahi çocuğum olsun istemem. 7 çocuğum var. Kaç torunum olduğunu ise bilmiyorum. Oğlum İdo’nun ikizleri bir yaşına bastığında tapularıma göz dikti. Tabii, bunları İdo söylüyor. Çünkü bende tapu çok. Ayrıca paramı oraya, buraya ya da kumara vermem. Yatırım yaparım.” demişti.

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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses miras
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