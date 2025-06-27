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Öykü Gürman'ın yeni adresi belli oldu! Fenomen diziye girdi

Son olarak Gönül Dağı dizisinde boy gösteren Öykü Gürman'ın yeni adresi belli oldu. Ünlü oyuncu, Tabii’nin büyük ilgi gören “Gassal” dizisinin 3. sezonuna dahil oldu.

Öykü Gürman'ın yeni adresi belli oldu! Fenomen diziye girdi
Öznur Yaslı İkier

İlk sezonu ile izlenme rekorları kıran ‘Gassal’ 2. Sezonu ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dizi o kadar sevildi ki 3. sezon için bile onay aldı.

Yeni sezon onayı alan diziye seçilecek olan oyuncular ise yavaş yavaş açıklanıyor. Ünlü oyuncu Öykü Gürman ‘da yeni sezonda ‘Gassal’ dizisine dahil oldu.

ÖYKÜ 1

Ahmet Kural ve Hande Soral’ın başrollerini paylaştığı dizinin 3. sezonunda Öykü Gürman “Güzel” karakterine hayat verecek.

ÖYKÜ 2

Gürman son olarak “Gönül Dağı” dizisinde seyirci karşısına çıkmıştı. Her sezonu 10 bölümden oluşan Gassal dizisinin 4. hafta çekimlerine başlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Öykü Gürman gönül dağı
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