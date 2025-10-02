MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Oytun Erbaş Buket Aydın'a konuk oldu! Sanatçıların konser kıyafetlerini sert eleştirdi! 'Müstehcenlik ve teşhircilik...'

Açıklamalarıyla sık sık gündem olmayı başaran Prof. Dr. Oytun Erbaş, bu kez Buket Aydın'ın programına konuk oldu. Sanatçıların sahne kostümlerini eleştiren Erbaş 'Müstehcenlik ve pornografi ergenlik yaşını bile değiştiriyor' diyerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Oytun Erbaş Buket Aydın'a konuk oldu! Sanatçıların konser kıyafetlerini sert eleştirdi! 'Müstehcenlik ve teşhircilik...'
Öznur Yaslı İkier

Her açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Prof. Dr. Oytun Erbaş, Buket Aydın'ın programına konuk oldu.

Sanatçıların sahne kostümlerini sert bir dille eleştiren Erbaş, 'Sanatçıların açık kıyafetleri yüzünden çocuklar erken ergenliğe giriyor. Sanatçıların bu tarz kıyafetler giymesi toplumun sağlığını bozan bir durum' dedi.

Oytun Erbaş Buket Aydın a konuk oldu! Sanatçıların konser kıyafetlerini sert eleştirdi! Müstehcenlik ve teşhircilik... 1

Buket Aydın 'Sanatçıların giydiği transparan kıyafetler, sanatçıların giydiği açık saçık kıyafetler bunlara karşı mısınız?' diye sordu.

Erbaş; 'Tabii ki. Gereksiz. Ayıp ayıp diye bir şey var.' diyerek isyan etti.

Oytun Erbaş Buket Aydın a konuk oldu! Sanatçıların konser kıyafetlerini sert eleştirdi! Müstehcenlik ve teşhircilik... 2

Prof. Dr. Oytun Erbaş bilimsel konuşayım diyerek sözlerine şöyle devam etti; ''Müstehcenlik ve pornografi ergenlik yaşını bile değiştiriyor. Sizler hep müstehcen şeyler izlerseniz beyninizde bir saat var, hemen çalışır. İç saat ergenliğe gir artık der. Siz çocuklarınıza Instagram'daki açık seçik şeyleri izlettirirseniz erken ergenliğe girer.' ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Oytun Erbaş'ın bu açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar; 'çok doğru söylüyor' derken bazı kullanıcılar da 'yine saçmalamış' yorumunda bulundu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Soruşturma cinayet büroya devredildi! Madde madde nedenleri...Soruşturma cinayet büroya devredildi! Madde madde nedenleri...
Utanmazlığın böylesi: Hem metresimi istiyorum hem karımı...Utanmazlığın böylesi: Hem metresimi istiyorum hem karımı...

Anahtar Kelimeler:
Buket Aydın Oytun Erbaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.