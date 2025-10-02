Oytun Erbaş Buket Aydın'a konuk oldu! Sanatçıların konser kıyafetlerini sert eleştirdi! 'Müstehcenlik ve teşhircilik...'

Her açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Prof. Dr. Oytun Erbaş, Buket Aydın'ın programına konuk oldu.

Sanatçıların sahne kostümlerini sert bir dille eleştiren Erbaş, 'Sanatçıların açık kıyafetleri yüzünden çocuklar erken ergenliğe giriyor. Sanatçıların bu tarz kıyafetler giymesi toplumun sağlığını bozan bir durum' dedi.

Buket Aydın 'Sanatçıların giydiği transparan kıyafetler, sanatçıların giydiği açık saçık kıyafetler bunlara karşı mısınız?' diye sordu.

Erbaş; 'Tabii ki. Gereksiz. Ayıp ayıp diye bir şey var.' diyerek isyan etti.

Prof. Dr. Oytun Erbaş bilimsel konuşayım diyerek sözlerine şöyle devam etti; ''Müstehcenlik ve pornografi ergenlik yaşını bile değiştiriyor. Sizler hep müstehcen şeyler izlerseniz beyninizde bir saat var, hemen çalışır. İç saat ergenliğe gir artık der. Siz çocuklarınıza Instagram'daki açık seçik şeyleri izlettirirseniz erken ergenliğe girer.' ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Oytun Erbaş'ın bu açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar; 'çok doğru söylüyor' derken bazı kullanıcılar da 'yine saçmalamış' yorumunda bulundu.