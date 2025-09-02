Oyuncu Burcu Binici canlı yayında bayıldı! Sağlık durumu...

Ünlü oyuncu Burcu Binici, bugün canlı yayına katıldı. Ünlü oyuncu, bugün canlı yayında yaşadığı talihsiz kazayla magazin gündeminde yer aldı.

CANLI YAYINDA BAYGINLIK GEÇİRDİ

Ünlü oyuncu canlı yayında baygınlık geçirdi ve yere düştü. Burcu Binici'nin yayında baygınlık geçirdiği anlar anbean kameralara yansıdı.

Oyuncu Burcu Binici, canlı yayında baygınlık geçirdi. Yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık durumunun iyi olduğu açıklanan Binici, sosyal medya hesabından “Doğuştan kalp ritim bozukluğum nedeniyle bayıldım. Şu an iyiyim, merak etmeyin” ifadelerini kullandı. pic.twitter.com/yVgaUhqvpu — Mynet (@mynet) September 1, 2025

BÜYÜK KORKU YAŞANDI

Programın sunucuları ve izleyiciler de büyük korku yaşadı.

SAĞLIK DURUMU NASIL?

Yapılan ilk müdahalenin ardından oyuncu sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Binici açıklamasında, "Herkese merhaba, doğuştan gelen kalp ritim bozukluğum nedeniyle canlı yayında kısa süreli bir baygınlık yaşadım. Ambulans ekibi tarafından gerekli ilk müdahale yapıldı. Şu an durumum iyi, her şey yolunda merak etmeyin." ifadelerini kullandı.