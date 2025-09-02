MAGAZİN

Oyuncu Burcu Binici canlı yayında bayıldı! Sağlık durumu...

Oyuncu Burcu Binici, bugün bir canlı yayına konuk oldu. Ünlü isim bu canlı yayında baygınlık geçirdi ve yere düştü. O anlar anbean kameralara yansıdı. İlk müdahalesi yapılan oyuncunun sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

Cansu Akalp

Ünlü oyuncu Burcu Binici, bugün canlı yayına katıldı. Ünlü oyuncu, bugün canlı yayında yaşadığı talihsiz kazayla magazin gündeminde yer aldı.

CANLI YAYINDA BAYGINLIK GEÇİRDİ

Ünlü oyuncu canlı yayında baygınlık geçirdi ve yere düştü. Burcu Binici'nin yayında baygınlık geçirdiği anlar anbean kameralara yansıdı.

BÜYÜK KORKU YAŞANDI

Programın sunucuları ve izleyiciler de büyük korku yaşadı.

SAĞLIK DURUMU NASIL?

Yapılan ilk müdahalenin ardından oyuncu sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Binici açıklamasında, "Herkese merhaba, doğuştan gelen kalp ritim bozukluğum nedeniyle canlı yayında kısa süreli bir baygınlık yaşadım. Ambulans ekibi tarafından gerekli ilk müdahale yapıldı. Şu an durumum iyi, her şey yolunda merak etmeyin." ifadelerini kullandı.

