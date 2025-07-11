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Oyunculuğa ara vermişti! Kınalı Kar'ın Nazar'ı Özlem Conker setlere dönüyor! Yeni adresi belli oldu

Başrollerini Mustafa Avkıran, Nurseli İdiz, Murat Daltaban ve Mahir İpek gibi isimlerin paylaştığı Kınalı Kar dizisinde hayat verdiği 'Nazar' karakteriyle hafızalara kazınan Özlem Conker oyunculuğa ara vermişti. Uzun zamandır ortalarda görünmeyen ünlü ismin yeni adresi belli oldu.

Oyunculuğa ara vermişti! Kınalı Kar'ın Nazar'ı Özlem Conker setlere dönüyor! Yeni adresi belli oldu
Öznur Yaslı İkier

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Kınalı Kar dizisinde canlandırdığı 'Nazar' karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Özlem Conker, rol aldığı yapımlarla sık sık adından söz ettirdi.

Son olarak Kara Ağaç Destanı dizisinde 'Asiye' karakterine hayat veren Özlem Conker'in yeni adresi belli oldu.

Oyunculuğa ara vermişti! Kınalı Kar ın Nazar ı Özlem Conker setlere dönüyor! Yeni adresi belli oldu 1

Ünlü oyuncu Gökçen Usta’nın yöneteceği “Sevdiğim Sensin” dizisinin kadrosuna dahil oldu. Conker, “Sevdiğim Sensin”de “Fatoş” karakterine hayat verecek.

Oyunculuğa ara vermişti! Kınalı Kar ın Nazar ı Özlem Conker setlere dönüyor! Yeni adresi belli oldu 2

Fatoş, dizide Erkan’ın (Aytaç Şaşmaz) kız arkadaşı Burçin’in annesi rolüyle seyirci karşısına çıkacak. “Sevdiğim Sensin” dizisinde Aytaç Şaşmaz, Helin Kandemir, Hüseyin Avni Danyal ve Cihat Süvarioğlu başlıca rolleri paylaşacak.

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Anahtar Kelimeler:
kınalı kar
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