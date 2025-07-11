Oyunculuğa ara vermişti! Kınalı Kar'ın Nazar'ı Özlem Conker setlere dönüyor! Yeni adresi belli oldu

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Kınalı Kar dizisinde canlandırdığı 'Nazar' karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Özlem Conker, rol aldığı yapımlarla sık sık adından söz ettirdi.
Son olarak Kara Ağaç Destanı dizisinde 'Asiye' karakterine hayat veren Özlem Conker'in yeni adresi belli oldu.
Ünlü oyuncu Gökçen Usta’nın yöneteceği “Sevdiğim Sensin” dizisinin kadrosuna dahil oldu. Conker, “Sevdiğim Sensin”de “Fatoş” karakterine hayat verecek.
Fatoş, dizide Erkan’ın (Aytaç Şaşmaz) kız arkadaşı Burçin’in annesi rolüyle seyirci karşısına çıkacak. “Sevdiğim Sensin” dizisinde Aytaç Şaşmaz, Helin Kandemir, Hüseyin Avni Danyal ve Cihat Süvarioğlu başlıca rolleri paylaşacak.
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