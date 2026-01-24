MAGAZİN

Oyunculuğu bırakıp sırra kadem bastı! Akasya Durağı'nın Can'ı Erimşah Bora son haliyle gündemde

2008-2012 yıllarına damga vuran fenomen dizi Akasya Durağı'nda hayat verdiği 'Can' karakteriyle hafızalara kazınan Erimşah Bora dizinin ardından adeta sırra kadem bastı. Oyunculuğu bırakan çocuk yıldız şimdi de son haliyle gündem oldu.

Öznur Yaslı İkier

Oyuncu kadrosunda; Zeki Alasya, Cezmi Baskın, Levent Ülgen ve Onur Şan gibi isimlerin yer aldığı Can karakteri ile hafızalara kazınan Erimşah Bora bu dizinin ardından ortalardan kayboldu.

Dizide şoför Sinan ve kuaför Gülbin'in haylaz oğlu 'Can' karakterini canlandıran Erimşah Bora oyunculuğu bırakıp sakin bir hayat seçti.

Şimdilerde 27 yaşında olan Erimşah Bora'nın son hali ve yeni mesleği herkesi şaşırttı.

Sosyal medya hesabını gizli kullanan Erimşah Bora, 2016 yılında Marmara Üniversitesi Fizik bölümünü kazandı ancak hayali olan oyun sektörü için radikal bir karar ile üniversiteden ayrıldı.

Daha sonra özel bir üniversitede Endüstriyel Tasarım bölümünü kazanan Erimşah Bora, aktif bir şekilde çalışma hayatına atıldı.

SON HALİNE YORUM YAĞDI

Oyun tasarımcılığı yapan Erimşah Bora'nın son haline; 'değişmiş', 'tanıyamadım', 'bambaşka biri olmuş' şeklinde yorumlar yapıldı.

akasya durağı Erimşah Bora
