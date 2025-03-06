MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Özcan Deniz'e soruşturma açılmıştı! Abisinden olay iddialar: İngiltere'ye kaçacak! Vasiyetimdir...

Özcan Deniz'e soruşturma açılmıştı! Abisinden olay iddialar: İngiltere'ye kaçacak! Vasiyetimdir...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
06.03.2025 12:03
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özcan Deniz ve ailesi arasında kaos, kavga ve iddialar bitmiyor. Şarkıcının ağabeyi Ercan Deniz, katıldığı canlı yayında Özcan Deniz için çok sert sözler kullandı. Ercan Deniz, ünlü ismin İngiltere'ye kaçacağını iddia etti.

Özcan Deniz'e soruşturma açılmıştı! Abisinden olay iddialar: İngiltere'ye kaçacak! Vasiyetimdir...

52 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, menajerliğini üstlenen ağabeyi Ercan Deniz ile aralarında bazı sorunlar yaşadığını açıklamıştı. Son dönemde ağabeyiyle ilişkisi bozulmuş olan Özcan Deniz, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmuştu. Ünlü sanatçı, artık tek yakın ailesinin oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar olduğunu ifade etmişti.

Sarıyer’de evinden dolayı hakkında soruşturma başlatılan ünlü şarkıcı, ifade verdikten sonra sosyal medyadan ailesini tamamen sildiğini belirterek şoke etmişti.

Özcan Deniz "Bugün evimi başıma yıkmaya, yuvamı dağıtmaya çalışan sizleri Allah'a havale etmiyorum, Allah'a emanet ediyorum. Haklının acelesi yoktur. Sabırlıyım ve de başaramayacaksınız!" demişti.

Ekran görüntüsü 2025-03-06 120711

"CENAZEME GELMESİN"

Ünlü şarkıcının ağabeyi Ercan Deniz ise misillemede bulundu ve TV8'deki Gel Konuşalım programına katıldı.

Ağabey Deniz, kardeşi için "Önce bankadaki borcunu ödesin. Benim hakkımda da orada burada konuşmasın yeter. İngiltere'ye kaçacak bunun hazırlığını yapıyor. Eşi zaten Londra'da şu an. Vasiyetimdir Özcan Deniz cenazeme gelmesin" diyerek gündeme geldi.

Mynet'in Sesi
İfade verdi, menajeri tutuklandı! Serenay Sarıkaya kendini evine kapadı, arkadaşlarını bile görmüyorİfade verdi, menajeri tutuklandı! Serenay Sarıkaya kendini evine kapadı, arkadaşlarını bile görmüyor
'Genç futbolcu ile aşk yaşıyor' denmişti! Önce yazdı sonra sildi... 'Genç futbolcu ile aşk yaşıyor' denmişti! Önce yazdı sonra sildi...
Anahtar Kelimeler:
Özcan Deniz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Benfica'nın tüm derdi Kerem Aktürkoğlu oldu! Dün geceden beri almadığı eleştiri kalmadı...

Benfica'nın tüm derdi Kerem Aktürkoğlu oldu! Dün geceden beri almadığı eleştiri kalmadı...

Ece Gürel'in eşinden dikkat çeken ilk paylaşım

Ece Gürel'in eşinden dikkat çeken ilk paylaşım

Emekliler dikkat! Zam için şaşırtan rakam 'Jest yapıp seyyanen...'

Emekliler dikkat! Zam için şaşırtan rakam 'Jest yapıp seyyanen...'

'Apartman alamasa da 3 daire alabilir' Fiyatı gram altını solladı

'Apartman alamasa da 3 daire alabilir' Fiyatı gram altını solladı

35 yaş altı yatırımcılar dikkat! Hazine teminatlı kredi imkanı geliyor...

35 yaş altı yatırımcılar dikkat! Hazine teminatlı kredi imkanı geliyor...

Tekel bayiine saldırmışlardı! Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı: 'Dayı bizim her şeyimiz hazır'

Tekel bayiine saldırmışlardı! Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı: 'Dayı bizim her şeyimiz hazır'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.