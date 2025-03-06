Özcan Deniz'e soruşturma açılmıştı! Abisinden olay iddialar: İngiltere'ye kaçacak! Vasiyetimdir...

52 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, menajerliğini üstlenen ağabeyi Ercan Deniz ile aralarında bazı sorunlar yaşadığını açıklamıştı. Son dönemde ağabeyiyle ilişkisi bozulmuş olan Özcan Deniz, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmuştu. Ünlü sanatçı, artık tek yakın ailesinin oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar olduğunu ifade etmişti.

Sarıyer’de evinden dolayı hakkında soruşturma başlatılan ünlü şarkıcı, ifade verdikten sonra sosyal medyadan ailesini tamamen sildiğini belirterek şoke etmişti.

Özcan Deniz "Bugün evimi başıma yıkmaya, yuvamı dağıtmaya çalışan sizleri Allah'a havale etmiyorum, Allah'a emanet ediyorum. Haklının acelesi yoktur. Sabırlıyım ve de başaramayacaksınız!" demişti.

"CENAZEME GELMESİN"

Ünlü şarkıcının ağabeyi Ercan Deniz ise misillemede bulundu ve TV8'deki Gel Konuşalım programına katıldı.

Ağabey Deniz, kardeşi için "Önce bankadaki borcunu ödesin. Benim hakkımda da orada burada konuşmasın yeter. İngiltere'ye kaçacak bunun hazırlığını yapıyor. Eşi zaten Londra'da şu an. Vasiyetimdir Özcan Deniz cenazeme gelmesin" diyerek gündeme geldi.