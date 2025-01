Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'ın paylaşımı kafaları karıştırdı! '9 sene önce...' deyince herkes o soruyu sordu

2018 yılında evlendiği ve bir çocuk sahibi olduğu Feyza Aktan ile olaylı bir şekilde boşanan Özcan Deniz, tasarımcı Samar Dadgar ile 2023 yılında nikah masasına oturmuştu.

Mutlu beraberlikleri süren ünlü çift, 2'nci evlilik yıl dönümlerini sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla kutladılar.

Eşiyle daha önce hiç görülmemiş karelerini yayınlayan Samar Dadgar, paylaştığı karelere "2'nci evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun aşkım. Seni çok seviyorum ve birlikte paylaştığımız her an için minnettarım. Hayatımı tamamladın... Lafın kısası, iyi ki yolumuz kesişti. İyi ki sen, her günün her anı seni daha da çok seviyorum. Yan yana, el ele, diz dize ömür boyu" notunu düştü.

"ÖZCAN'IN BENİ ÇEKTİĞİ İLK FOTOĞRAF"

Samar Dadgar, eşinin çektiği bir fotoğrafın altına, "Dokuz yıl önce mutfakta yemek yerken Özcan’ın beni çektiği ilk fotoğraf" ifadelerini kullandı.

AÇIK AÇIK CEVAPLADI

Ünlü ismin bu paylaşımı kafaları karıştırdı ve ünlü isme "9 sene önce mi tanıştınız? O zaman mı?" diye sordu.

Bu soruyu yanıtlayan Samar Dadgar ise eşiyle tanışma hikayesini şöyle anlattı: "Herkesin sorduğu soruyu cevaplıyorum. 9 yıl önce tanıştık, 6 ay arkadaşlık ettik, sonra yıllarca görüşmedik. 4.5 yıl önce tekrar görüşmeye başladık, 2.5 yıl sevgili olduk, 2 yıldır evliyiz. Özetle, herkes rahatsa, dağılabiliriz."