Özcan Deniz'in sözleri sevenlerini endişelendirdi: Bir daha beni sahnede de göremeyebilirsiniz

Özcan Deniz abisi ve annesiyle yaşadığı sorunlarla gündeme geliyor. Özcan Deniz'le Ercan Deniz arasında, anlaşmazlık yaşadıkları evlerle ilgili protokol imzalandığı, kardeşlerin barıştıkları öne sürülmüştü. Ancak iddiaya göre; ağabey Ercan Deniz, kardeşleri Özcan Deniz'le Melek Deniz'in yaşadıkları villaları silahla basıp, "Benden çaldıklarınızı vermezseniz hem kendimi hem sizi öldürürüm" diyerek tehditler savurmuştu.

Eşini ve kendisini korumak için mahkemeye de başvurduğu iddiaları olan Özcan Deniz sahnede söylediği sözlerle sevenlerini endişelendirdi.

"Maalesef hayat beni hiç istemediğim bir yere doğru sürüklüyor" diyen Özcan Deniz şunları söyledi:

"O yüzden de o istemediğim yerde, istenmeyen şeyler olma olasılığı yüksek. Ve bir daha beni sahnede de göremeyebilirsiniz. Bu gece bunun miladıdır. Hepinizi çok seviyorum. Eğer olur da bir daha görüşemezsek, 30 yıl benimle beraber dağ gibi durduğunuz için sizlere sonsuz teşekkür ederim. Allah'a emanet."