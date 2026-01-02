Özgü Kaya ile Murat Dalkılıç evlilik yolunda! Aileler tanıştı

Üç Kız Kardeş, Güzel Aşklar Diyarı ve Cennetin Çocukları gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Özgü Kaya son dönemde özel hayatıyla dikkat çekiyor.

Murat Dalkılıç ile yaşadığı aşkla magazin manşetlerinde yerini alan ünlü isim şimdi de sevgilisinin ailesiyle tanıştı.

Özgü Kaya'nın anne-babası Ümmü-Ercan Kaya, Murat Dalkılıç'ın babası Sedat Dalkılıç ile yılbaşı yemeği yedi. Murat Dalkılıç gitar çaldı. Ercan Kaya da müstakbel damadına eşlik etti.

YORUM YAĞDI

Ünlü çiftin o anları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Özgü Kaya ile Murat Dalkılıç'a 'evlenin', 'evlenecekler gibi', 'ciddi bir ilişki' şeklinde yorumlar yapıldı.