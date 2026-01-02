MAGAZİN

Özgü Kaya ile Murat Dalkılıç evlilik yolunda! Aileler tanıştı

Son dönemde Murat Dalkılıç ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren ünlü oyuncu Özgü Kaya özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Birlikte sık sık seyahat edip fotoğraflarını paylaşan ünlü çift bu defa aileleri tanıştırdı. Özgü Kaya ile Murat Dalkılıç aşklarını bir adım öteye taşımaya hazırlanıyor.

Öznur Yaslı İkier

Üç Kız Kardeş, Güzel Aşklar Diyarı ve Cennetin Çocukları gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Özgü Kaya son dönemde özel hayatıyla dikkat çekiyor.

Murat Dalkılıç ile yaşadığı aşkla magazin manşetlerinde yerini alan ünlü isim şimdi de sevgilisinin ailesiyle tanıştı.

Özgü Kaya'nın anne-babası Ümmü-Ercan Kaya, Murat Dalkılıç'ın babası Sedat Dalkılıç ile yılbaşı yemeği yedi. Murat Dalkılıç gitar çaldı. Ercan Kaya da müstakbel damadına eşlik etti.

Ünlü çiftin o anları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Özgü Kaya ile Murat Dalkılıç'a 'evlenin', 'evlenecekler gibi', 'ciddi bir ilişki' şeklinde yorumlar yapıldı.

